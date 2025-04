Como-Torino, le formazioni ufficiali. Ecco chi è il vice-Ricci, scelto da Vanoli

Tra poco si accenderanno i riflettori sullo stadio Giuseppe Sinigaglia per il confronto tra Como e Torino. I padroni di casa, guidati da Cesc Fabregas, sono chiamati a una prova convincente per continuare a coltivare l’obiettivo di una salvezza serena.

In un match cruciale per entrambe le formazioni, vista l’importanza dei punti in palio, i due allenatori hanno ufficializzato le loro scelte di formazione.

Dopo i due pareggi a reti bianche nelle gare delle 15:00, l’attenzione si sposta ora sull’incontro delle 18:00, che promette maggiore intensità e posta in palio altissima. Occhi puntati anche su Vanoli, che ha sciolto le riserve sul sostituto di Ricci, dando così una prima indicazione importante in vista del calcio d’inizio.

Le scelte di Fabregas e Vanoli

COMO (4-3-3): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Moreno; Da Cunha, Perrone, Caqueret; Ikonè, Douvikas, Diao. All. Fabregas.

TORINO (4-3-1-2): Milinkovic Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Casadei, Linetty, Gineitis; Elmas; Sanabria, Adams. All. Vanoli.