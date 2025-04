Fiorentina, Citterio (vice Palladino): “Pareggio? Non è un’occasione sprecata. È tutto aperto…”

Al termine della sfida pareggiata a reti bianche tra Fiorentina e Parma, al posto dello squalificato Raffaele Palladino ha parlato il vice del tecnico napoletano Stefano Citterio.

Il pareggio suona come un’occasione sprecata per la Fiorentina?

“Non parlerei di occasione persa. Portiamo comunque a casa un punto che muove la classifica e lascia tutto aperto. È chiaro che volevamo vincere, ma queste partite nascondono sempre delle insidie. Il Parma, tra l’altro, domenica scorsa aveva fatto molto bene. Conoscevamo le difficoltà. Il pareggio credo sia giusto e il nostro cammino resta intatto: adesso guardiamo alla Conference, con l’obiettivo di tornare a far bene anche in campionato”.

Perché spesso si fatica contro le cosiddette “piccole”?

“Non voglio aggrapparmi agli alibi. Potevamo gestire meglio il primo tempo, ma va dato merito anche al Parma per averci impedito di sviluppare il gioco come volevamo. Nella ripresa c’è stato un passo avanti, anche se loro si sono abbassati molto e potevamo essere più rapidi e lucidi, sia nella costruzione che in zona gol. La squadra, comunque, ha mostrato voglia di portarla a casa. A volte l’episodio svolta, oggi non è successo”.

Fagioli, come sta mentalmente?

“Nico sta bene. Però ci sono aspetti che vanno al di là del campo, e sarebbe meglio affrontarli in un’altra sede”.

Perché Comuzzo al posto di Pongracic nel finale?

“Con i tanti impegni ravvicinati, c’è bisogno di far rifiatare qualcuno. In panchina abbiamo ragazzi sempre pronti come Comuzzo e Moreno, che si fanno trovare disponibili ogni volta“.

Non avete pensato di inserire Zaniolo negli ultimi minuti?

“Ci si pensa sempre con giocatori del calibro di Zaniolo. Ma oggi non volevamo scoprirci troppo, anche perché il Parma è una squadra da rispettare. Negli ultimi minuti avevano in campo tre attaccanti, e nella foga di segnare non volevamo rischiare di subirne uno. Abbiamo gestito bene il possesso, ma ci è mancata la precisione nell’ultima giocata“.

Temete che questo pari vanifichi i punti conquistati con le big?

“Assolutamente no. Il nostro percorso continua. Oggi abbiamo preso un punto, ne cercavamo tre, ma non sempre si riesce. Non dobbiamo farci abbattere: abbiamo ancora tutte le carte in regola per centrare i nostri obiettivi“.

Parisi come sta?

“Abbastanza bene, ha avuto un piccolo fastidio alla caviglia e per questo è uscito. Domani valuteremo meglio le sue condizioni“.

Avete già in mente come sistemare la fascia destra per giovedì?

“Fino a stasera eravamo concentrati solo sul Parma. Da ora inizieremo a prepararci per affrontare al meglio il Celje“.