Ultim’ora Schumacher, notizia sconcertante: finisce in tribunale

Una rivelazione a sorpresa sconvolge il futuro della Formula 1: c’entra anche Schumacher, l’accusa è pesante.

È vero, la stagione è appena cominciata ed il campionato è ancora lunghissimo, ma ora si comincia ad entrare nella fase cruciale del 2025 di Formula 1 e nelle prossime tappe si delineeranno con chiarezza gli obiettivi e le ambizioni delle rispettive scuderie. Sono le tappe determinanti. Dopo i primi tre weekend che hanno fatto da antipasto e sono serviti ai piloti a prendere confidenza con le proprie vetture, ora si fa sul serio. Anche e soprattutto perché, sullo sfondo, c’è la programmazione del 2026, che con il nuovo regolamento cambierà un bel po’ di cose.

E a proposito di 2026, bisognerà vedere quale sarà il futuro di Max Verstappen. A gettar ancora più dubbi sono arrivate le dichiarazioni di Ralf Schumacher, ex pilota di Formula 1, che nel corso del podcast Backstage Boxengasse ha affermato con certezza: “La decisione è già stata presa. Christian Horner potrebbe odiarmi di nuovo per questo e potrebbe addirittura portarmi in tribunale, o quello che sia, ma dalla mia prospettiva, è chiaro che Max non rimarrà”.

Addio Verstappen, Schumacher sgancia la bomba

Non è stato un avvio di stagione certamente sereno per la Red Bull, partita già con le enormi pressioni legate alla risalita della McLaren. L’avvio di campionato ha confermato per larghi tratti ciò che già si era visto nel finale della scorsa stagione, con il team papaya che sembra aver definitivamente ribaltato le gerarchie in testa. Tuttavia, nell’ultimo gran premio in Giappone è arrivato un lampo di luce che ha riacceso le speranze della scuderia austriaca.

La vittoria di Max Verstappen a Suzuka ha dato nuova linfa e nuove motivazioni, sia a tutto il team che, soprattutto, al pilota olandese. Ora, però, c’è bisogno di dimostrare già nella tappa in Bahrain che non si sia trattato di un caso isolato. Se così fosse, stando al pensiero di Ralf Schumacher, la Red Bull dovrebbe temere seriamente un addio a fine stagione. E l’atmosfera nel ream sarebbe già abbastanza tesa: “Non è un sentimento, è la verità. Quei due – Horner e Marko – sono in contrasto tra loro. Si vede dal loro linguaggio del corpo”.

Per Schumacher, l’ipotesi principale per il futuro di Verstappen resta la Mercedes: “Toto Wolff ha già perso l’occasione di portare a bordo il miglior uomo dello sport in precedenza. Non lascerà che succeda di nuovo.” Sullo sfondo, però, anche la Aston Martin: “Quel team è attualmente il futuro, ma entrambi i posti sono essenzialmente occupati fino al 2026. Quindi Alonso o il ‘figlio’ Stroll dovrebbero lasciare prima per fare spazio”.