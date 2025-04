Totti su Pjanic: “Lo sento spesso, ecco quale sarà il suo futuro. È contento di quello che sta facendo”

Francesco Totti ha commentato il trasferimento del centrocampista Miralem Pjanic al CSKA Mosca in un’intervista a RB Sport. Secondo l’ex giocatore della nazionale italiana, il calciatore bosniaco intende concludere la sua carriera professionistica a Mosca.

“Ho un ottimo rapporto con Miralem, sia dentro che fuori dal campo. Comunichiamo spesso, so che vive qui a Mosca. Credo che abbia fatto questa scelta importante, quella di concludere la sua carriera in questa città. È contento di quello che ha fatto e di quello che sta facendo”.

Miralem Pjanic è arrivato al CSKA da svincolato, firmando un contratto annuale con opzione di rinnovo. Nell’attuale stagione del campionato, il centrocampista trentacinquenne ha segnato un gol in 11 partite. La squadra di Marko Nikolic è quarta in classifica con 47 punti. La squadra dell’esercito giocherà la prossima partita contro il Krylia Sovetov. La partita si disputerà il 20 aprile alla VEB Arena e il fischio d’inizio sarà alle 19:30 (ora di Mosca).

Ospite di alcuni eventi in Russia, nella capitale a Mosca, con alcune polemiche in merito alla presenza di Francesco Totti, l’ex capitano della Roma ha rilasciato una lunga intervista all’emittente televisiva ‘Match TV‘.

Nelle scorse settimane la leggenda giallorossa ha rifiutato il Tapiro d’Oro da Striscia La Notizia consegnato da Valerio Staffelli, con la sua ospitata diventata anche un caso politico e, scatenando, successivamente una bufera social. “Ci va o non ci va l’8 aprile in Russia? È vero che Putin tifa Roma?“, gli ha chiesto Staffelli con Totti che ha deciso di non commentare la vicenda entrando direttamente nella sua macchina.

L’ex capitano della Roma è quindi volato a Mosca per l’International RB Award 2025: la città è stata tappezzata con l’immagine di Totti e lo slogan ‘L’Imperatore sta andando alla terza Roma‘. Accolto all’aeroporto dal socio amministratore di Odds, Aram Poghosyan e dal Ceo di Bookmaker Rating, Asker Tkhalidzhokov, quest’ultimo ha raccontato quanto è costata la presenza di Francesco Totti in Russia. “Senza dettagli precisi, ma si tratta di una cifra a sei zeri in euro. È l’ambasciatore più costoso nella storia del premio? Penso di sì”, si legge su Adkronos.

L’RB International Award è uno degli eventi più importanti nel campo dello sport e delle scommesse in Russia con la cerimonia di premiazione che si è tenuta nella giornata di ieri presso il Palazzo di Ginnastica Irina Viner. Francesco Totti ha rivelato alcuni retroscena seguiti al suo addio al calcio da storica bandiera della Roma.