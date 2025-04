Champions League, Inter-Bayern Monaco: ecco le scelte di Inzaghi e Kompany!

Dopo la clamorosa vittoria 1-2 dell’Allianz Arena di Monaco di Baviera, l’Inter prova a confermare il vantaggio nei confronti del Bayern Monaco a San Siro. Tra poco più di un’ora nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League, i nerazzurri cercheranno di conquistare la semifinale della massima competizione europea. Ad attendere una tra la squadra di Simone Inzaghi e quella di Vincent Kompany, c’è il Barcellona che ieri ha perso 3-1 in casa del Borussia Dortmund. Tuttavia, in virtù della vittoria 4-0 in Catalogna, i blaugrana sono già al penultimo della Champions League.

I nerazzurri partono quindi col vantaggio dell’andata e con il Meazza che li spingerà alle loro spalle sono i favoriti per il passaggio del turno. Dal canto loro, i bavaresi vogliono ripartire dalla buona prestazione della gara casalinga per trovare più concretezza e cercare una semifinale che al Bayern sorprendentemente manca dal 2019/20, quando peraltro poi vinsero il trofeo. L’Inter invece ha raggiunto la semifinale solo due anni or sono, battendo poi il Milan e perdendo l’ormai arcinota finale di Istanbul contro il Manchester City.

Per imitare quella grande impresa Inzaghi si affida alla miglior formazione possibile con la sola assenza di Dumfries; mentre, il tecnico belga dei bavaresi deve fare i conti con le assenze. Ecco perciò le formazioni iniziali.

Le formazioni ufficiali di Inter-Bayern Monaco

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Dier, Kim, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Müller, Sané, Kane. All. Kompany.