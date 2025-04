Inter, Inzaghi: “Serata bellissima. In 4 anni abbiamo costruito una squadra fortissima in grandi difficoltà…”

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, dopo il decisivo pareggio 2-2 contro il Bayern Monaco, si è presentato ai microfoni di Amazon Prime e ha risposto alle domande di giornalisti e opinionisti a San Siro.

I suoi giocatori sono sfiniti. Anche le Inzaghi è sfinito dopo questa grande prestazione della sua Inter?

”Serata bellissima con i nostri tifosi, nel nostro stradino, contro una squadra fortissima. Abbiamo fatto due grandi gare sia qua che a Monaco. E condividiamo la vittoria con tutti società, tifosi”.

Giocate con grande sicurezza, anche con tanti cambi di formazione: è orgoglioso di questa squadra?

“Contro una squadra del genere ti dà ancora maggior soddisfazione. Al di là del budget che non va in campo. Hanno grande forza e qualità, abbiamo fatto davvero una grande prestazione”.

Questo gruppo ha raggiunto una grande maturità: quanto mano di Inzaghi in quest’Inter?

”C’è la mano di questi ragazzi. Da Istanbul in poi abbiamo fatto un grande lavoro. Abbiamo costruito una grande squadra, in questi quattro anni nonostante le difficoltà della società. Abbiamo fatto un grande lavoro”.

Che cosa le ha detto Arnautovic per la farla ridere (riferimento ad un momento in cui l’austriaco ha sussurrato all’orecchio del tecnico, ndr).

“Arna aveva preso un colpo col Cagliari, mi ha dato la disponibilità ma oggi non l’ho utilizzato. Oggi avevamo tutti i ragazzi anche Dumfries e Zielinski in panchina darci supporto. Dobbiamo continuare a lavorare così”.