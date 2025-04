Mbappé squalificato solo una giornata, arriva l’attacco del Barcellona: “Una vergogna”

Continua a tenere banco in Spagna il tema dell’espulsione rimediata da Kylian Mbappé nella sfida contro l’Alaves, vinta dal Real Madrid per per 1-0. L’asso francese è stato protagonista di uno spiacevole intervento su Antonio Blanco: rosso per lui, ma squalifica di una sola giornata da parte della Federazione iberica, nonostante la violenza della sua entrata.

Le parole del vicepresidente blaugrana

Il vicepresidente del Barcellona, Rafael Yuste, nel programma El Món su RAC-1, ha parlato così dell’accaduto: “Direi che è assolutamente assurdo. Un fallo molto duro, che avrebbe potuto causare una frattura, un infortunio. Se fosse successo a uno dei nostri giocatori, cosa che non accadrà perché i nostri sono giocatori puliti, non so cosa sarebbe successo. Se qualcuno dei nostri si fosse scagliato su un avversario in quel modo. È ingiusto. Ribadisce che dobbiamo impegnarci tutti di più perché questo è un cattivo esempio per il calcio. È una vergogna”.

Sulla partita contro il Borussia Dortmund, invece, ha dichiarato: “Questa è una squadra vincente. Hansi, il suo staff e Deco sono vincenti e affamati di titoli. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di raggiungere le semifinali, ma queste sono persone che puntano all’eccellenza. E penso che lo spirito critico sia fondamentale. Questa squadra vuole vincere titoli, e si può migliorare solo se si è affamati e arrabbiati quando si perde”.