Messi e Ronaldo nella stessa squadra? È possibile! Ecco in quale occasione

Gli appassionati di calcio potrebbero vedere presto Messi e Cristiano Ronaldo in azione assieme. L’occasione potrebbe essere rappresentata dall’addio al calcio di Carlitos Tevez, oggi allenatore: “È qualcosa che volevo fare da tempo, sarebbe bello chiudere un ciclo. Penso che succederà, deve succedere. Non ne abbiamo ancora parlato, ma lo farò, probabilmente lo farò. Bisogna solo capire quando. Non è facile”, ha dichiarato parlando in un’intervista a Olga.

Messi e Ronaldo nello stesso tridente è possibile!

In carriera, infatti, l’ex attaccante della Juventus ha condiviso lo spogliatoio sia con il portoghese, al Manchester United, sia con La Pulga, con la Nazionale Argentina: “Li faremo incontrare. Li cercherò io stesso. Li ho salvati su WhatsApp come ‘CR7’ e ‘Nano’“.

Chi potrebbero essere gli altri convocati? Tevez è stato chiaro: “Wayne Rooney e Van der Sar da una parte, Buffon dall’altra. Tra i centrali arriveranno sicuramente Rio Fernandez e Vidic. Porteremo Chiellini e Bonucci. Patrice Evra, mio ​​fratello, non può mancare. “Centrocampisti: Pirlo, Paul Scholes, Román Riquelme ci saranno sicuramente. Poi Leo Messi e Cristiano, li porteremo”.

Infine un aneddoto che riguarda Patrice Evra: “Ho riso tantissimo a Manchester, perché c’era un coreano che era Ji-Sung Park, Evra era francese e io non capivo una parola d’inglese, e Patrice che parlava tutte e tre le lingue. Abbiamo riso tantissimo tutti e tre e, per giunta, tutti li guardavano e dicevano: ‘Come fanno capirsi quei tre?'”.