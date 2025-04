Sinner-Pellegrini, risposta durissima: “Inaccettabile”

“Questo è l’aspetto più grave della ricostruzione, perché si basa su un fatto non vero”

Non si placano le polemiche per le dichiarazioni, anzi per le gravi inesattezze della Pellegrini sulla vicenda Sinner. Inesattezze, dalla contaminazione diretta del Clostebol alla mancata sospensione del tennista numero uno al mondo, da noi contestate due giorni fa.

Sono stati in molti a sottolineare quanto siano state errate le affermazioni dell’ex campionessa di nuoto, che a ‘La Repubblica’ ha dimostrato di conoscere ben poco come realmente sono andati i fatti. Nemmeno il direttore di Sky Sport, Federico Ferri, è stato tenero nei suoi confronti, seppur dopo una premessa doverosa visto il fango social gettatole addosso dopo le parole su Sinner.

“È una leggenda dello sport italiano e mondiale e possiede una testa molto pensante, che va rispettata a prescindere, anche e soprattutto quando parla e si espone – l’incipit dell’editoriale di Ferri – Chi non solo l’ha criticata andando oltre il tema specifico, ma addirittura insultata sui social, a seguito dell’intervista concessa ad Alessandra Retico per Repubblica, merita totale disapprovazione, così come la vittima delle offese merita tutta la solidarietà innanzitutto come persona”.

Poi, però, il direttore è andato nel merito e criticato aspramente le dichiarazioni della Pellegrini. Gravi anche perché lei è membro del Comitato Internazionale Olimpico, eletta nella Commissione atleti. “A maggior ragione in quella veste, non possono passare sotto silenzio le (troppe) inesattezze sui fatti. Sinner non è mai stato trattato diversamente da altri atleti, in nessuna fase della vicenda. Lo testimonia l’indagine dell’ITIA, la sentenza del tribunale indipendente dell’ITIA stessa, e infine l’appello e il patteggiamento raggiunto con la WADA”.

Sinner e le falsità della Pellegrini: “Ecco l’aspetto più grave”

Sinner mai sospeso come ha detto la Pellegrini? Niente di più falso. Accadde per due volte, come fece sapere in via ufficiale l’ITIA lo scorso 20 agosto, dopo che fu trovato positivo a un doppio controllo effettuato nel marzo di un anno fa: “È stato sospeso per ciascuna delle due occasioni nelle quali sono state riscontrate tracce di Clostebol nei controlli – ha sottolineato Ferri – Ha fatto ricorso nei tempi previsti dai regolamenti, come è diritto di tutti i tennisti. La sua versione è stata ritenuta credibile e la sospensione è stata tolta. Infine, è stato giudicato”.

“Quanto alla responsabilità oggettiva rispetto al team, va detto che non è che se il mio fisioterapista si beve una birra e investe qualcuno è colpa mia, ma diventa una mia responsabilità se il fisio usa una crema su di me e poi io risulto positivo. Vale per tutti, non è il caso Sinner a essere strano“, ha detto la campionessa olimpica. Ma come ribatte Ferri, “questo è l’aspetto più grave della ricostruzione proposta da Pellegrini, perché si basa su un fatto non vero. Nessuno ha ‘usato’, nessuno ha somministrato una crema a Sinner, perché lui è stato contaminato da una crema contenente Clostebol presente sul dito del suo fisioterapista, e poi riscontrata poi in quantità infinitesimali nella positività ai controlli sul giocatore.

Si fa una inaccettabile confusione tra somministrazione e contaminazione (è il caso di Sinner, ndr). (…) È evidente che in entrambi i casi esiste la responsabilità oggettiva, ma ha un peso ben diverso. Sempre acqua è, ma un conto è berne un bicchiere, un altro è scivolare in una pozzanghera…”.