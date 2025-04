Federica Pellegrini, altra batosta: è ufficiale

Nuova batosta per Federica Pellegrini che deve arrendersi alla notizia ufficiale: l’ex nuotatrice non può farci più nulla

Le polemiche sul suo nome corrono veloci, come lei correva veloce in acqua. Per Federica Pellegrini questi sono giorni intensi e non soltanto perché la vita da mamma è frenetica di suo. L’ex nuotatrice, una vera leggenda della vasca, è tornata in prima pagina per le sue dichiarazioni su Sinner.

Parole che hanno sollevato un polverone, ma che lei non ha voluto cambiare: è convinta di quel che dice e lo ha ribadito anche rispondendo a muso duro a chi l’ha criticata, in alcuni casi sorpassando anche il limite. Oltre il limite la Pellegrini era abituata ad andare in vasca, riuscendo così a toccare prima di tutti quanti e collezionare record e vittorie. Uno dei primati che ancora apparteneva alla ‘Divina’ è però caduto grazie all’impresa di una giovanissima, una nuotatrice che sembra pronta a prendersi lo scettro di regina del nuovo italiano e, perché no, mondiale.

Si tratta di Sara Curtis, appena 18 anni, ma già tanta voglia di scrivere la storia. Lo ha fatto, per il momento a livello italiano, nel corso dei Campioni italiani di nuovo che si stanno svolgendo a Rimini. Lì dove martedì pomeriggio ha battuto il primato della Pellegrini sui 100 stile libero femminile.

Pellegrini, la Curtis si prende il primato: record nei 100 stile libero

Uno straordinario 53”01 per la Curtis che ha conquistato la vittoria con una prestazione mostruosa. Una prima vasca fatta in 25″16 e un ritorno in 27″85 per scendere sotto il 53”18 che nel 2016 a Roma portò Pellegrini a prendersi il primato.

Una prestazione spettacolare che ha lasciato incredula la giovanissima nuotatrice che ha commentato così la sua impresa: “No ho parole per quello che ho fatto. Sapevo di stare bene e di essere in forma, ma sono andata oltre le mie aspettative. Realizzo un sogno con questo record italiano, ma voglio puntare più in alto possibile – le sue dichiarazioni –. Ho battuto un mito assoluto come Federica, che per tutti noi rappresenta una leggenda“.

Ora la Curtis ha staccato anche il pass per i Mondiali e non contenta ha conquistato il record italiano anche nei 50 metri stile libero in 24”43: un altro primato di una ragazza che sogna di ripercorrere le gesta della Pellegrini a livello mondiale e olimpico. Intanto le ha soffiato il primato nei 100 sl e ora punta ancora più in alto.