Hamilton, ammissione pesante: la Ferrari è nei guai

Dichiarazioni allarmanti quelle del pilota inglese che finora ha deluso enormemente le aspettative del team di Maranello e dei tifosi della ‘Rossa’

Hamilton non sta rispettando le enormi aspettative che un po’ tutti, Ferrari in primis, avevano riposto su di lui. Eccetto la vittoria della Sprint in Cina, il pilota inglese ha collezionato fin qui solo piazzamenti deludenti. Dopo quattro Gran premi ha solo 25 punti, 52 in meno del primo in classifica Norris e 7 rispetto al suo compagno di scuderia Leclerc.

Al termine del GP del Bahrain, chiuso in rimonta al quinto posto che rappresenta ad oggi il suo miglior risultato in gara lunga da quando è al volante della ‘Rossa’, il sette volte campione del mondo ha candidamente ammesso di non aver ancora instaurato il giusto feeling con la SF-25. Le sue dichiarazioni rappresentano un grosso campanello d’allarme per il team di Maranello.

“Come esseri umani, tendiamo a restare ancorati alle nostre abitudini – la sua premessa – In carriera ho guidato nello stesso modo, con lo stesso stile e con la medesima squadra per molti anni. Adesso mi trovo su una vettura completamente diversa, che richiede un approccio differente sia nella guida che nella configurazione”.

Per l’ex Mercedes, la Ferrari attuale “necessita di uno stile molto distante da quello a cui ero abituato, motivo per cui sto ancora lavorando per adattarmi. Sto utilizzando il freno motore per la prima volta in carriera – ha sottolineato – e anche l’impianto frenante è diverso: in Ferrari si usano i Brembo, mentre per quindici anni ho sempre usato i CI”, ovvero i Carbone Industrie.

Hamilton e la brutta partenza con la Ferrari: “Lontano dalla stabilità di Leclerc. Ecco cosa ho capito”

Hamilton ha poi tirato in ballo Leclerc, sostenendo che il monegasco “parte con un certo assetto e lo mantiene per tutto il weekend, mentre io sono ancora lontano da quel tipo di stabilità. Solo poco prima delle qualifiche – ha evidenziato il britannico, come riporta ‘formulapassion.it’ – mi sono avvicinato alla sua configurazione, però a quel punto le regolazioni erano ormai fuori fase”.

Il 40enne sembra comunque aver ben chiaro quali siano stati finora i suoi errori: “Devo gestire meglio l’intero weekend, e sono determinato a riuscirci”. A partire dal GP dell’Arabia Saudita di scena nel prossimo fine settimana: “Il mio obiettivo per la prossima gara è iniziare con una base più solida e cercare di non allontanarmene troppo.

Sto cominciando a capire davvero come va guidata questa macchina, e spero di mettere in pratica queste lezioni già sul circuito di Jeddah – ha detto Hamilton guardando con ottimismo al prosieguo del suo Mondiale di Formula 1 – Se riuscirò a qualificarmi meglio, perché così potrò essere in una posizione decisamente più favorevole in gara. Sono fiducioso che, con un approccio più lineare e costante, i risultati miglioreranno sensibilmente”.