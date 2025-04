Juventus, le condizioni di Yildiz dopo il trauma contusivo. Due rientri in gruppo

Giovanni Albanese, tramite il suo profilo X, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla situazione degli acciaccati in casa Juventus.

Terapie per Yildiz dopo il trauma contusivo

“Perin e Veiga di nuovo in gruppo, terapie per Yildiz. Lavoro differenziato per McKennie, Koopmeiners e Mbangula”.

Igor Tudor, tecnico della Juventus, commenta ai microfoni di Sky Sport la vittoria per 2-1 sul Lecce: “Abbiamo finito male, dopo la palla persa da Thuram è venuto fuori un po’ di nervosismo però abbiamo fatto una bella gara per 70/80 minuti. Va bene così, siamo contenti e andiamo avanti“.

Come giudica le prestazioni di Koopmeiners e Vlahovic: “A Koop gli serviva un gol, vedo una gamba diversa e anche la testa. Dusan ha fatto una gara di sacrificio, gli è mancato il gol: di solito lo mette dentro ma oggi purtroppo è andata così“.