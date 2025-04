Ultim’ora Sinner, pazzesco: è diventato ufficiale

Il sogno Grande Slam continua. Ci sarà anche Alcaraz, che lo ha sconfitto nella scorsa edizione tre giorni prima l’ufficialità del balzo al primo posto del ranking ATP

Il Sinner-day è sempre più vicino. Dopo il divieto di allenarsi in strutture affiliate a federazioni, è prossima a scadere anche la squalifica di 3 mesi per il caso Clostebol concordata con la WADA lo scorso febbraio. La data è fissata a domenica 4 maggio, dopo sarà un tennista libero. Libero di tornare in campo e in un torneo, precisamente agli Internazionali BNL di Roma.

Sinner sarà il più atteso al Masters 1000 capitolino, ma i favori del pronostico saranno tutti o quasi per il re della terra rossa. Ossia per il suo grande rivale Carlos Alcaraz, assente nella scorsa edizione per un edema muscolare e fresco di trionfo a Montecarlo.

Agli Internazionali di Roma, che nel 2024 ha saltato a causa di un problema all’anca, l’altoatesino sarà testa di serie n.1. Gli altri italiani iscritti nel tabellone principale sono Musetti (n.16 Atp), a Montecarlo sconfitto solo in finale dal sopracitato Alcaraz, Berrettini (34), Cobolli (36), Arnaldi (40), Sonego (41), Darderi (48) e Bellucci (66). Le wildcard, invece, sono state date a Fabio Fognini, Federico Cinà, Luca Nardi, Francesco Passaro.

Ecco il programma del torneo che si disputerà dal 29 aprile al 18 maggio:

29 aprile-3 maggio: pre-qualificazioni

4-5 maggio: allenamenti aperti al pubblico

6-7 maggio: qualificazioni ATP e WTA

8-9 maggio: primo turno del tabellone principale

10-11 maggio: secondo turno

12 maggio: terzo turno

13 maggio: ottavi di finale

14-15 maggio: quarti di finale

16 maggio: semifinali

17 maggio: finale femminile

18 maggio: finale maschile

Sogno Grande Slam: Sinner nell’entry-list ufficiale del Roland Garros

Dopo Roma, Sinner parteciperà all’ATP di Amburgo (18-24 maggio), prima dell’appuntamento più atteso: il Roland Garros, dove un anno fa si arrese solo in semifinale contro Alcaraz. Tre giorni più tardi, però, ovvero il 10 giugno, salì ufficialmente al primo posto del ranking ATP.

Per mantenere vivo il sogno Grande Slam, Sinner avrà solo un risultato a disposizione: la vittoria del Roland Garros. Come previsto, il suo nome è presente nell’entry-list ufficiale dell’Open di Francia in programma a Parigi dal 25 maggio al 9 giugno.

Nell’elenco figura ovviamente anche lui, Carlos Alcaraz, mentre gli altri azzurri saranno Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Luciano Darderi, Mattia Bellucci e Francesco Passaro.