Pellegrini, la frase non passa inosservata: che bordata

L’ex nuotatrice Federica Pellegrini continua ad essere al centro delle polemiche: questa volta è destinataria di una bordata

Le frasi su Jannik Sinner hanno fatto rumore, ma Federica Pellegrini ha già detto di non voler fare dietrofront e di essere convinta di ciò che ha detto.

La Divina si è ritrovata però improvvisamente al centro della scena, avvolta dalle critiche dei tifosi del numero 1 del tennis mondiale. Furenti polemiche, con anche insulti sui social, ai quali la campionessa olimpica ha risposto per le rime. Ora però l’ex nuotatrice deve fare i conti con un nuovo fronte: ha perso il primato italiano dei 100 stile libero per mano della giovanissima Sara Curtis.

Appena 18enne, la piemontese ha stupito tutti ai Campionati Assoluti Italiani di Rimini e si è candidata ad essere la grande protagonista del nuoto nei prossimi anni, almeno per quanto concerne l’Italia. Un fenomeno la Curtis che è stata capace di battere due record nel giro di un paio di giorni: prima ha tolto proprio alla Pellegrini il primato sui 100 metri stile libero, quindi si è replicata sulla distanza più breve, i 50 metri, migliorando il suo primato sia in batteria che in finale (24”43).

Ovvio il paragone dalla Pellegrini dal quale però la Curtis vuole fuggire e lo fa capire anche in alcune dichiarazioni rilasciate alla ‘Gazzetta dello Sport’.

Pellegrini, frecciata Curtis: “Non aspiro a Ballando con le Stelle”

Nel corso dell’intervista della giovane Sara Curtis non sono mancati i riferimenti alla Pellegrini, partendo dal record battuto.

“Riuscirci è stato bellissimo, devo ancora realizzare quello che ho fatto. Ho lavorato tanto, ho sudato sangue per fare bene questo 100. I 50 per questo motivo sono stati faticosi, riprendere la concentrazione non è stato semplice“. Ora c’è il Mondiale, ma la Curtis vuole arrivarci senza pressioni e aspettative: “Andrò a Singapore molto leggera: le aspettative sono solo su me stessa – ha affermato – e c’è ancora qualche dettaglio da migliorare. Continuerò a inseguire i miei sogni: non avrei mai creduto di diventare in due anni primatista dei 100“.

Invece è successo e si è presa anche i complimenti della Pellegrini (“Mi ha scritto su Instagram e mi ha taggato in una storia con Alessandra Mao“), ma ha anche lanciato una frecciata alla Divina: “Vorrei un po’ staccare la spina e rimanere nella mia bolla. La mia aspirazione non è andare a Ballando con le Stelle“. Programma a cui l’ex atleta veneta ha partecipato a fine carriera.