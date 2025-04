Terremoto Verstappen in F1: annunciata la nuova squadra

Max Verstappen via dalla Red Bull: autentico terremoto in Formula 1, annunciata anche la nuova squadra del campione del mondo

Il migliore e su questo, numeri alla mano, non ci piove. Max Verstappen è, ad oggi, il miglior pilota presente sulla griglia di partenza.

Solo il suo talento poteva contrastare il dominio McLaren di inizio stagione e lo ha fatto in Giappone con una gara da antologia che ha chiuso con la vittoria. In Bahrein però tutto è tornato alla normalità: le vetture papaya a dominare la gara e la Red Bull ad arrancare indietro, incapace anche soltanto di lottare per il podio.

Non può fare miracoli Max Verstappen, non sempre almeno, e dopo aver vinto un campionato del mondo pur non disponendo della vettura migliore almeno per metà stagione, ora deve sperare negli aggiornamenti della RB21 per poter dare l’assalto al suo quinto titolo iridato consecutivo, un successo che gli consentirebbe di raggiungere Michael Schumacher. Un altro Schumacher, Ralf, nei giorni scorsi si è soffermato proprio sul pilota olandese e ha fatto un annuncio sul suo futuro: l’addio alla Red Bull è sempre più vicino.

Verstappen, Ralf Schumacher sicuro: già scelta la nuova squadra

L’ex pilota tedesco ha le idee molto chiare sul futuro di Max Verstappen: sarà lontano dalla Red Bull. C’è una sola condizione grazie alla quale l’olandese potrebbe restare nell’attuale scuderia: un miglioramento improvviso delle prestazioni.

“Sono abbastanza sicuro – le parole del fratello di Michael Schumacher a Sky Sport Deutschland – che se gli aggiornamenti della Red Bull non porteranno ad un salto di qualità della monoposto entro il Gp di Imola, Verstappen lascerà il team“. Un addio con una destinazione già decisa, almeno stando alle parole di Ralf.

L’ex pilota ha, quindi, aggiunto: “Max è un pilota molto ambito perché che fa la differenza è evidente“. Nonostante le tante possibili pretendenti, ci sarebbe una squadra davanti alle altre: “Penso che Verstappen sia atteso da una grande avventura in Aston Martin – dice Ralf Schumacher -. Conosce Adrian Newey, ha vinto in F1 con Honda e le strutture appena inaugurate da Lawrence Stroll sono all’avanguardia“.

Nei prossimi mesi si capirà se davvero la previsione di Schumacher sarà indovinata o se la Red Bull riuscirà a convincere Verstappen della bontà del nuovo progetto e dunque a farlo restare nel team con cui ha iniziato e con cui ha vinto tutto. Una decisione che, in entrambi i casi, avrò un effetto importante sulla F1.