Bagnaia nei guai, l’ammissione Ducati è una mazzata

Scintille nel team leader della MotoGP, il team manager lancia frecciate al pilota torinese che fatica a stare dietro a Marc Marquez

“Abbiamo un problema”. Houston? No, Pecco Bagnaia, il principe della Ducati. Non il Re, quello è Marc Marquez come ha esplicitamente fatto intendere, ma nessuno aveva dei dubbi, il Dg Dall’Igna commentando il trionfale weekend in Qatar.

“Al momento è impareggiabile“, ha detto Dall’Igna esaltando le prestazioni e il valore di Marquez. “Marc ha dimostrato ancora una volta tutta la sua forza – ha proseguito – ma soprattutto la sua abilità tattica e la sagacia competitiva nel saper leggere la gara e nel le sue risorse nei momenti più importanti, ottimizzare le modalità e i tempi per l’attacco finale”.

Il Direttore generale di Ducati ha speso belle parole anche per Bagnaia, sottolineando cosa lo ha limitato sulla pista di Lusail: “Sono soddisfatto di lui, è stato una bella lotta degna del suo standing. Purtroppo ha avuto una partenza in griglia troppo lontana dalla prima fila, cosa che lo ha costretto a mettere subito in campo risorse preziose per rifarsi strada. Risorse che poi non è riuscito a preservare per gli ultimi giri. Tutto questo ha avuto il suo peso”.

Tardozzi e le frecciate a Bagnaia: “È molto esigente con l’assetto e questo è un problema per la squadra”

Da Dall’Igna a Tardozzi, restando sui due piloti Ducati nonché primo e terzo dell’attuale classifica del campionato MotoGP. A ‘TNT Sports’, il team manager del team leader del motomondiale ha detto chiaramente che c’è un problema con Pecco Bagnaia, il quale – è evidente – fatica a stare dietro a Marquez.

Tardozzi ha lanciato una frecciata al pilota torinese, che fin qui ha comunque conquistato 97 punti: “Sta a noi dargli sempre la moto giusta – le sue parole – Pecco è molto esigente con l’assetto. Non è uno che vuole mettersi al manubrio di una moto che non si adatta al suo stile di guida. E questo rappresenta un problema per la sua squadra“.

“La GP25 ha molti punti di forza, lui deve sfruttarli”

“Abbiamo ancora un problema con il bilanciamento della sua moto, con il serbatoio piccolo – ha evidenziato Tardozzi prima di ‘invitare’ Bagnaia, in sostanza, a lamentarsi di meno – È così da quando hanno introdotto le gare Sprint, però Pecco deve pensare di essere un campione e gestire il problema. È qualcosa su cui dobbiamo lavorare con lui: non pensare al problema, bensì gestirlo. La Ducati GP25 ha molti punti di forza, lui deve sfruttarli“.