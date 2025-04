Paura Sinner, nuovo ricorso: annuncio ufficiale

“Controllati i documenti messi a disposizione dalla Federazione internazionale e dal Tribunale Antidoping. Ecco la decisione che è stata presa”

Sinner e la squalifica, un capitolo tutt’altro che chiuso. Il numero uno al mondo forse si era illuso che la questione si fosse risolta definitivamente con il patteggiamento di una sospensione di 3 mesi. Invece ieri, oggi e sicuramente domani è un continuo susseguirsi di attacchi e polemiche.

A proposito del ‘caso’ Sinner, più precisamente del ‘caso’ Clostebol, si è espressa Alessia Di Gianfrancesco, Direttore generale di Nado Italia, ossia l’Agenzia dell’antidoping del nostro Paese, a margine della conferenza stampa di presentazione di ‘Insieme contro il doping’, un progetto nato dalla collaborazione tra la commissione antidoping della Federcalcio e Federfarma.

“La WADA ha preso in esame la vicenda Sinner – ha esordito sul tema la Di Gianfrancesco, come riportato da ‘Adnkronos’ – Infatti nel 2027 entrerà in vigore il nuovo codice mondiale antidoping prevedendo un nuovo aggiornamento“. Precisamente un sesto aggiornamento, “perché le cose cambiano”, ha precisato il Dg di Nado Italia, con l’ultimo che risale a quattro anni fa.

Alessia Di Gianfrancesco ha risposto a chi si è chiesto e ha chiesto perché anche Nado Italia non abbia presentato ricorso contro l’assoluzione di Sinner decisa dal tribunale indipendente del tennis per non colpevolezza o negligenza del classe 2001 altoatesino. Sostanzialmente, perché non abbia agito come la WADA stessa.

Sinner, Dg Nado Italia: “Perché non abbiamo fatto ricorso come la WADA”

“Non è stato fatto nulla di strano – le sue parole – Semplicemente Nado Italia ha controllato i documenti messi a disposizione dalla Federazione internazionale e dal Tribunale Antidoping, e le procedure sono state rispettate.

“Nado Italia ha ritenuto giusto non fare ricorso – ha evidenziato in conclusione – mentre la WADA ha voluto farlo raggiungendo il risultato noto a tutti“. Ovvero il patteggiamento, o meglio dire il concordato che ha più o meno permesso all’Agenzia Mondiale dell’anti-doping di salvare la faccia, e a Sinner di scacciare via una volta per tutte l’incubo di una squalifica.

Una squalifica che sarebbe stata di almeno un anno, con tutte le conseguenze del caso come la perdita sicura del primo posto nel ranking ATP e un danno di immagine nonché economico giganteschi. Come ormai arcinoto, la squalifica di tre mesi è prossima alla scadenza: la data fissata è domenica 4 maggio.

Intanto Sinner ha potuto riprendere ad allenarsi al Country Club di Montecarlo, cioè in una struttura affiliata a una federazione, in vista del ritorno ufficiale in campo previsto agli Internazionali BNL di Roma.