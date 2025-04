Dramma Sinner, annuncio sconcertante: squalifica a vita

Parole pesantissime sulla sospensione inflitta al tennista numero uno al mondo, atteso a maggio al Foro Italico per gli Internazionali Bnl

Quanto manca? Per fortuna del tennis, italiano come mondiale, sempre meno. Alla fine della squalifica di Jannik Sinner, fissata per domenica 4 maggio, mancano poco più di due settimane. Diciassette giorni esatti se la matematica ci assiste.

La sospensione del tennista numero uno al mondo, per l’ormai stranota vicenda Clostebol, rimane uno degli argomenti di maggiore discussione. Giorni fa è stato rilanciato da Federica Pellegrini, l’ex campionessa di nuoto che in materia ha dimostrato scarsa conoscenza. Ed è grave, essendo lei un membro del Comitato Internazionale Olimpico.

In queste ore si sono prese la scena, invece, le dichiarazioni rilasciate da una delle leggende del tennis femminile, Serena Williams. La statunitense ha elogiato Sinner, dopo che lo aveva incoronato nel marzo di un anno fa a seguito della vittoria (giorno 29) contro Medvedev in semifinale all’Open di Miami: “Sei incredibile, vorrei avere il tuo dritto”, gli disse tra le altre cose durante un incontro dal vivo ripreso dalle telecamere.

Squalifica Sinner, Serena Williams esagera: “Mi avrebbero tolto i titoli del Grande Slam”

“È una personalità fantastica, amo questo ragazzo e amo come gioca. È un grande per questo sport – ha detto adesso intervistata dal ‘Times’ prima di manifestarsi sorpresa per come sia finito il ‘caso’ relativo alla sua positività al derivato del testosterone – Se l’avessi fatto io, avrei avuto 20 anni. Siamo onesti, mi avrebbero tolto i titoli del Grande Slam”.

Le parole pronunciate da ‘The Queen’, vincitrice in carriera di 23 titoli Slam, tengono acceso più che mai il dibattito sulla sospensione inflitta a Sinner, o meglio concordata tra il classe 2001 e la WADA poco prima di finire dinanzi al TAS di Losanna, al quale l’Agenzia Mondiale dell’anti-doping aveva presentato ricorso.

Obiettivo Roland Garros per il sogno Grande Slam

Il pensiero di Sinner adesso è rivolto soltanto al campo. Cioè ad arrivare nelle migliori condizioni possibili agli Internazionali di Roma, e soprattutto al Roland Garros dove l’anno scorso si è fermato alle semifinali, diventando però il numero uno al mondo tre giorni dopo.

II suo nome è ovviamente presente nella entry-list ufficiale dell’Open di Francia che si terrà dal 25 maggio al 9 giugno. C’è anche Alcaraz, fresco di trionfo a Montecarlo e tutt’ora il primo rivale di Sinner, in Francia obbligato a vincere per poter continuare a inseguire il sogno Grande Slam.