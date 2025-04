Ultim’ora Zanardi, la notizia commuove: mai visto così

Alex Zanardi è uno di quelli che ha lasciato il segno qualsiasi cosa abbia fatto: la notizia su di lui commuove, mai visto così

Uno scatto che immortala un gesto, uno scatto che trasforma in immagine un’emozione. Alex Zanardi di emozioni ne ha regalate tante nella sua vita. Un esempio per chi ha bisogno di aggrapparsi a qualcosa per non mollare, la dimostrazione pratica che anche nelle difficoltà la vita qualcosa di bello la regala sempre.

Lo ha fatto ad Alex che è stato capace di reinventarsi dopo il terribile incidente in auto che lo ha privato delle gambe. Zanardi ha poi fatto i conti con un altro incidente in handbike che, almeno per ora, ha chiuso la sua vita pubblica e fatto calare il silenzio sulle sue condizioni. Il suo messaggio però continua a viaggiare e questa volta è pronto a far tappa a Padova, al Caffè Pedrocchi, dal 22 al 27 aprile quando sarà esposta la mostra fotografica di Antonio Muzzolon “Il cuore oltre ogni ostacolo”.

Le immagini sono state scattate da Antonio Muzzolon durante la partecipazione di Alex Zanardi alle diverse edizioni della Maratona di Padova. Una presenza costante quella dell’atleta paralimpico che è iniziata nel 2008 ed è andata avanti poi negli anni. Tra le foto esposte anche quella della prima volta di Zanardi a Padova, quando Alex con Lupella (la prima handbike realizzata grazie all’aiuto di Roberto Giordani e Luca Zanella) fece il suo esordio nella manifestazione. Un esordio con un paio di cappottamenti, dovuti all’inesperienza di Zanardi, che riuscì comunque a completare il percorso nonostante le ferite.

Zanardi, mostra fotografica a Padova: c’è anche una foto speciale

Antonio Muzzolon era presente quel giorno, così come durante le altre maratone a cui ha partecipato Zanardi. Con la sua macchina ha immortalato il campione e testimoniato le evoluzioni delle handbike che hanno poi sostituito Lupella.

Immagini che commuovono e che sono arricchite anche da uno scatto speciale: quello della prima volta di Alex Zanardi alla Maratona di New York. Era il 2007, prima ancora dell’esordio a Padova, e Muzzolon era presente nella Grande Mela e ha immortalato l’ex pilota mentre si dirigeva verso il traguardo di Central Park. Lo ha poi tagliato, non mollando di un centimetro nonostante la grande fatica. Come è successo sempre nella sua vita: Zanardi è sempre riuscito ad andare avanti, a superare le difficoltà e gli ostacoli del destino. Ad emozionare, come gli scatti di Muzzolon sulla maratona di Padova.