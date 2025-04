“Per me è finita”: accusa terribile, il mondo del tennis sconvolto

Il mondo del tennis sconvolto dall’accusa che è arrivata da un atleta: è finita, non riuscirà mai a perdonarlo per quello che ha fatto

L’accusa è di quelle gravi: non solo gli ha fatto male, ma lo ha anche deriso. È caos nel tennis mondiale con un atleta di alto livello che lancia le sue accuse contro un collega.

È il doppio ad accendere la polemica ed in particolare un tennista italiano: Andrea Vavassori, uno dei migliori del circuito nella specialità in coppia con Bolelli, a puntare il dito contro un collega, Shelton. Vavassori è alle prese con un infortunio, un’infrazione alla costola che si è procurato proprio a causa di una pallata al corpo di Shelton: non una novità, nel doppio può succedere, ma è la reazione avuta dall’americano ad aver mandato su tutte le furie il tennista italiano.

Vavassori lo spiega nel corso di un’intervista a ‘fanpage.it’ e racconta come si è fatto male e quel che gli ha dato più fastidio. “Ho avuto questa infrazione alla costola, di un millimetro. Nulla di grave, ma devo stare una decina di giorni senza giocare”. Occorre far formare il callo osseo prima di riprendere l’attività per evitare che i tempi di recupero si allunghino.

Vavassori contro Shelton: “Mi ha preso in giro”

Vavassori poi entra nel merito della questione con Shelton e racconta che non ha perdonato l’avversario e che per farlo vuole le scuse.

“Con Shelton è finita lì, anche per il futuro. Non mi è piaciuto come si è comportato. Poi dipende da lui – l’apertura dell’italiano – se viene e chiede scusa dopo avermi preso in giro per avermi causato un’infrazione costale… Sono uno che perdona sempre, posso dimenticarmi le cose anche subito. Se invece non fa un passo, di certo non lo faccio io“.

Proprio la presa in giro non è andata giù al doppista che dice di essere consapevole che nel doppio ci sta di ricevere una pallata al corpo però la reazione dell’avversario – a suo dire – è andata oltre: “Gli ho detto che poteva far male tirando così forte da vicino e che mi aveva fatto male. Ero arrabbiato per l’infortunio e riguardando il video non mi è piaciuto che mi abbia schernito. Mi ha fatto male e mi ha preso in giro“. Ed è proprio quello ciò che non è andato giù a Vavassori che lo ribadisce a chiare lettere: “Se mi tiri addosso, non prendermi in giri: chiedi scusa e basta“. Quello che Shelton non ha fatto.