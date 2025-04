Federica Pellegrini, cuore spezzato: il messaggio per Papa Francesco commuove i fan

Federica Pellegrini commuove i fan con un messaggio strappalacrime: il cuore spezzato dell’ex nuotatrice è quello di tutto il mondo

Un cuore spezzato. Federica Pellegrini commuove i fan con il messaggio pubblicato sui social questa mattina. Un post che non può lasciare indifferenti, in un momento particolare per tutto il mondo.

L’ex nuotatrice ha voluto lanciare il suo messaggio e lo ha pubblicato facendo piangere tutti i suoi follower. Un cuore spezzato, le mani giunte in segno di preghiera e un solo nome: “Francesco”. È questo il post che la Pellegrini ha scelto di dedicare al Papa, morto questa mattina a Santa Marta. L’annuncio del Vaticano ha sconvolto l’intero mondo e si sono succeduti i messaggi di condoglianze. Tra i tanti anche quello di Federica Pellegrini che ha voluto così omaggiare il Pontefice, deceduto all’età di 88 anni il giorno dopo Pasqua.

L’ex nuotatrice negli ultimi giorni è stata al centro delle polemiche per le sue parole su Jannik Sinner. Le dichiarazioni della Pellegrini avevano sollevato un polverone, suscitando la reazione indignata dei tifosi dell’altoatesino che avevano preso di mira i profili social della 36enne veneta. Nonostante questo, la campionessa olimpica era andata dritta per la sua strada, affermando di non voler cambiare idea e di essere convinta del suo pensiero. Un pensiero che aveva spaccato i suoi fan, tanto quanto li ha uniti il post su Papa Francesco.

Federica Pellegrini omaggia Papa Francesco: fan commossi

Questa volta Federica Pellegrini mette d’accordo tutti con un sentito messaggio rivolto al Papa morto questa mattina. Una foto in bianco e nero del Pontefice sorridente, accompagnato dal suo nome e da due semplici emoticon: il cuore spezzato e le mani giunte in segno di preghiera.

Un messaggio sentito per la Pellegrini che ha avuto modo in passato di incontrare in Vaticano Bergoglio. Era il 2017 quando una delegazione di nuotatori andò in visita dal Papa, portandogli in dono un kit sportivo della Nazionale con due costumi e una cuffia bianca con la scritta Papa Francesco. In quell’occasione la Pellegrini svelò il suo stretto rapporto con la fede: “È un bel succedersi di emozioni – disse l’ex nuotatrice dopo l’incontro – sono contenta, è bello essere qui oggi, non solo per me, ma per tutto il nuoto. Con la fede ho un rapporto stretto, ho ricevuto dalla mia famiglia un grande insegnamento“.

Un rapporto stretto che ha voluto testimoniare anche oggi, in un giorno di profondo dolore per l’intero mondo cattolico. Un messaggio, una sola parola e tanta commozione.