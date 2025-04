Paura Musetti, tennis con il fiato sospeso

Lorenzo Musetti ha ripreso ad allenarsi dopo l’infortunio a Montecarlo, ma i tifosi sono con il fiato sospeso: ecco il motivo

L’infortunio gli ha impedito di vincere il torneo di Montecarlo, il suo primo Masters 1000 in carriera. Lorenzo Musetti ci è andato vicino, ha anche vinto il primo set in finale contro Alcaraz, prima però di essere costretto a cedere sotto i colpi dello spagnolo e dell’infortunio che lo ha colpito.

Un infortunio che lo ha costretto a saltare il torneo di Barcellona e di rinunciare quindi ad entrare per la prima volta in top ten. Per farcela avrebbe dovuto sperare che Rune non arrivasse in finale, invece il danese ha fatto di più: ha battuto proprio Alcaraz e si è preso trofeo e top 10, balzando al nono posto in classifica. Ora per Musetti, quindi, c’è da rincorrere Medvedev per entrare tra i migliori dieci tennisti al mondo.

Un traguardo storico per l’atleta toscano che in quest’annata sta mostrando progressi importanti anche su terra rossa. Ora per lui ci sarà l’appuntamento con Madrid, dove è approdato ieri dopo essere tornato ad allenarsi. In Spagna Musetti ci andrà con l’obiettivo di fare più strada possibile e di guadagnare novanta punti in più di Medvedev: vorrebbe dire entrare in top 10 e migliorare il suo best ranking.

Musetti, preoccupazione per Madrid: un aspetto spaventa

Un obiettivo alla portata del 22enne di Carrara, anche se c’è un aspetto che preoccupa: la terra rossa di Madrid, infatti, ha caratteristiche diverse da quella di Montecarlo dove è riuscito a dare il meglio di sé.

In particolare, la terra spagnola è molto più rapida e si adatta in maniera particolare agli atleti che fanno bene sul cemento. Non Musetti dunque che però ha mostrato progressi importanti anche su questa superficie e che vuole confermarsi tra i migliori al mondo. Riuscire ad andare più avanti possibile a Madrid vorrebbe dire entrare in top ten ed avere un tabellone sulla carta più agevole a Roma dove proverà a regalare una gioia ai tifosi di casa.

Riuscire a far bene prima a Madrid e poi a Roma avrebbe una rilevanza anche in ottica Roland Garros. Il prossimo Slam potrebbe vedere Musetti presentarsi al sorteggio da top ten avendo così la possibilità anche in questo caso di essere favorito da accoppiamenti in teoria più agevoli. Tutto passa però dalla Spagna e da una superficie che non sembra ideale per il tennista di Carrara che dovrà dimostrare di aver compiuto un altro passo avanti nella sua carriera.