Jorge Martin, ultim’ora MotoGP: novità importante

L’annuncio di Aprilia sul campione iridato due domeniche fa ricoverato all’Hamad General Hospital di Doha dopo la caduta e lo scontro con Di Giannantonio

Novità importante, anzi importantissima su Jorge Martin ricoverato due domeniche fa all’Hamad General Hospital di Doha dopo la caduta nel Gran premio del Qatar. Il pilota di Aprilia è stato colpito da Di Giannantonio che era alle sue spalle, il che gli ha procurato una pneumotorace con minima soffusione pleurica, più 8 fratture degli archi costali posteriori e ulteriori 3 fratture costali a carico degli archi laterali.

Dopo una settimana di ricovero, precisamente nella giornata di Pasqua, il campione iridato è stato dimesso dall’ospedale. Per il ritorno in Europa, come recitava lo scorso comunicato di Aprilia, bisognerà attendere il raggiungimento di tutte “le condizioni di maggior sicurezza”.

Riportiamo integralmente la nuova nota della stessa Aprilia successiva alle dimissioni dello spagnolo dall’Hamad General Hospital: “Jorge Martin è stato dimesso dal Hamad General Hospital e rimarrà ancora qualche giorno in Qatar, fino a quando la sua condizione medica si stabilizzerà. Appena la sua condizione lo permetterà, sarà organizzato un volo assistito per tornare in Europa”.

Martin, attesa per il rientro in Europa: la sua stagione in MotoGP è già finita

Martin dovrà restare fuori per diversi mesi, motivo per cui possiamo dire che il suo Mondiale 2025 si sia definitivamente chiuso qui. Ma a dire il vero non era nemmeno cominciato, visto che per gli infortuni nella pre season – l’ultimo a febbraio: una frattura complessa del radio e di alcune ossa carpali – era alla gara d’esordio dopo aver saltato i primi tre GP dell’anno.

“Si tratta di un infortunio durissimo – ha sottolineato il suo amico e connazionale Espargaro ai microfoni di ‘Marca’ – È un colpo molto difficile da gestire, soprattutto a livello mentale. Quest’estate cercherò di stargli accanto, così potrà staccare la spina e guarire bene”, ha concluso il collaudatore della Honda. Espargaro tornerà in MotoGP come wild card nel prossimo weekend, sulla pista di Jerez.

Dove il grande favorito, manco a dirlo, sarà ancora una volta Marc Marquez con la sua Ducati. Il pilota catalano si è ripreso la testa della classifica arrivando primo a Lusail undici anni dopo l’ultima volta, mettendosi definitivamente alle spalle la caduta ad Austin che aveva permesso al fratello Alex di andare al comando e al compagno di team Pecco Bagnaia di conquistare il primo Gran premio della stagione.

In Qatar l’otto volte campione del mondo ha eguagliato Lorenzo per numero di podi assoluti nella classe regina (114), avvicinandosi al numero di vittorie (68) – Marquez ne ha soltanto 3 in meno – ottenute dal leggendario Giacomo Agostini nella classe 500.