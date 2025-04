Leclerc non si dà pace: la Ferrari ha un grave problema

Charles Leclerc non si dà pace per quanto sta accadendo: la Ferrari ha un grave problema da risolvere il prima possibile

Il podio per regalare un sorriso a Charles Leclerc. Il monegasco è riuscito in Arabia Saudita a chiudere al terzo posto, una gara magistrale per il #16 della Ferrari che per alcuni tratti è stato il più veloce in pista.

Tutto ciò che non è accaduto, invece, durante le Qualifiche, con una rossa incapace di tenere il ritmo delle McLaren, ma indietro anche a Red Bull e Mercedes. Questo comportamento contraddittorio è stato analizzato nel post gara, con lo stesso Vasseur che ha ammesso la necessità per i tecnici di Maranello di trovare la soluzione al problema delle qualifiche. Non si può, nella Formula 1 moderna, infatti, regalare agli avversari una partenza davanti: complica tutto il weekend e condiziona la gara.

Su questo si è soffermato anche Leclerc nel commentare il suo podio in conferenza stampa. Normale soddisfazione per il monegasco, ma anche la volontà di risolvere il prima possibile il grave problema che sta condizionando la Ferrari: la competitività in qualifica.

Leclerc avvisa la Ferrari: “Stiamo sbagliando qualcosa”

È un Leclerc lucido quello che analizza il weekend saudita in conferenza stampa, mostrando di avere le idee chiare su quello che non va alla Ferrari.

“È l’aria libera a dettare chi vincerà: è sempre stato così e forse quest’anno lo è anche di più – le sue parole –. Quando è così, le qualifiche sono importanti: purtroppo da due anni lottiamo per mettere tutto insieme“. Un problema che va risolto il prima possibile: “Nel fine settimana, il problema non è stato sempre lo stesso. Nelle prime tre curve perdevamo quattro decimi, nel resto della pista eravamo veloci. In gara, il primo settore è stato forse il migliore: dobbiamo valutare questo. Ci sono risposte a quel che facciamo ed è chiaro che stiamo sbagliando qualcosa“.

Riuscire a trovare queste risposte è fondamentale e dovrà avvenire il prima possibile perché il distacco dal vertice della classifica è già ampio e Leclerc non ha intenzione di continuare a lottare soltanto per un podio. “Non possiamo far passare troppe gare prima di trovarle – le parole di Leclerc – siamo già a 50 punti nel campionato piloti e sono tanti. Non voglio perdere altri punti – l’avviso del monegasco alla Ferrari – nelle prossime gare“. Serve una soluzione, dunque, il prima possibile.