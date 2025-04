Moise Kean non sarà della partita questa sera alle 18:30 alla Unipol Domus tra Cagliari e Fiorentina. Il centravanti della Nazionale, che da stamattina era in dubbio, ha lasciato in queste ore il ritiro cagliaritano dei Viola ed ha probabilmente fatto rientro a Firenze. Il centravanti, capo cannoniere della squadra toscana e vice capocannoniere del nostro campionato, infatti non sarebbe in ottime condizioni per un problema dovuto ad un trauma alla caviglia destra. Motivo per cui, con parecchi impegni ravvicinati nelle prossime settimane, lo staff tecnico e medico della Fiorentina ha preferito evitare a Kean la sfida di questa sera sull’Isola.

Le soluzioni della Fiorentina senza Kean

Un’assenza pesante da 17 gol in campionato per Palladino e il suo staff che condizionerà inevitabilmente la partita della Viola. Per la Fiorentina ora le soluzioni sono due e abbastanza chiare, nonché scontate. La prima è quella di Nicolò Zaniolo schierato come centravanti, esperimento cominciato da Gasperini e proseguito dal tecnico ex Monza, che ha sortito risultati alterni sia all’Atalanta che alla Fiorentina. Oppure il ritorno di Beltran da centravanti, soluzione molto meno probabile quest’ultima perché l’argentino non ha sostanzialmente più giocato in quella posizione negli ultimi mesi.

Zaniolo già decisivo a Cagliari

Nel mese di dicembre, quando giocava ancora all’Atalanta, va sottolineato che Nicolò Zaniolo è già andato a segno alla Unipol Domus. Nella gara tra Cagliari e Atalanta, la penultima prima di Natale, l’attaccante ex Roma e Aston Villa aveva segnato il gol del decisivo e definitivo 0-1 della Dea nell’impianto cagliaritano. Era anche la penultima delle 11 vittorie consecutive dell’Atalanta in autunno, prima del calo post natalizio. In quell’occasione, Zaniolo segnò da subentrato ed esultò in maniera provocatoria di fronte al pubblico sardo e si prese un giallo. Nel post partita, poi, Gasperini lo riprese pubblicamente per via di quel suo comportamento che, secondo il tecnico di Grugliasco, aveva rianimato la squadra cagliaritana.