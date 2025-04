Pazzesco Sinner, esplode la bomba: ora è ufficiale

Ora il mirino è puntato su Novak Djokovic. Ci siamo quasi, il tennista numero uno al mondo lo sorpasserà a breve

Quarantasei, il numero di Valentino Rossi. Adesso è ufficiale, un altro trionfo per Jannik Sinner senza mettere piede in campo. Ma per questo manca sempre meno, domenica 4 maggio scadrà la squalifica di tre mesi per il caso Clostebol, con il tennista azzurro atteso pochi giorni dopo al Foro Italico per gli Internazionali BNL.

Nella Capitale verrà steso un tappeto rosso per Sinner. Il più atteso, senza ombra di dubbio, sarà lui al Masters 1000 capitolino saltato l’anno scorso a causa dell’infortunio all’anca. Quest’anno invece non poteva perderselo per nulla al mondo, anche perché c’è da rimettersi subito in carreggiata per mantenere vivo il sogno Grande Slam.

Ecco perché al Foro Italico farà le prove generali in vista del Roland Garros, appuntamento imperdibile e il secondo major dell’anno dopo gli Australian Open, vinti a gennaio dal classe 2001 altoatesino. Proprio all’Open di Francia, un anno fa, Sinner divenne numero uno al mondo. Precisamente il 10 giugno 2024, tre giorni dopo aver perso la semifinale contro Carlos Alcaraz. Da giugno ad oggi, il tennista di San Candido è rimasto sempre in testa al ranking ATP.

Sinner come Nadal, 46 settimane in testa al ranking ATP: nel mirino ora c’è Djokovic

C’è rimasto pure in questo periodo di stop forzato, in cui non ha potuto difendere i punti conquistati nella passata stagione. Ma grazie a Zverev e allo stesso Alcaraz, incapaci di reggere l’enorme pressione, il vincitore di 3 Slam ha conservato il primo posto. Per un totale di 46 settimane, contando questa in corso. 46 come Rafa Nadal.

Lo spagnolo fu numero 1 del ranking ATP dal 18 agosto 2008 al 5 luglio 2009. Levò il trono a Federer dopo 237 settimane, un record assoluto, che poi glielo ritolse a sua volta. Nel mirino di Sinner adesso c’è Novak Djokovic, al comando della classifica per 53 settimane.

Il serbo è un obiettivo alla portata, poiché l’altoatesino rimarrà primo almeno altre settimane, salendo a quota 49. Come sottolinea ‘Gazzetta.it’, la settimana numero 52 scatterà nel bel mezzo del Roland Garros (il 2 giugno), mentre la numero 53 scatterà alla fine del major parigino. A meno di sorprese, dunque, il 9 giugno Sinner sarà ancora il numero uno, dato che Alcaraz deve difendere i punti della vittoria ottenuta l’anno scorso, e Zverev quelli della finale.