Pedri, altra prova sontuosa. E Gavi lo esalta: “Il migliore al mondo nel suo ruolo”

Altra grandissima prova di Pedri nel successo del Barcellona contro il Maiorca. I blaugrana continuano a mantenere un passo elevato in campionato, allungando temporaneamte sul Real Madrid, di scena questa sera. La formazione di Hansi Flick è concretamente in lotta per vincere tre competizioni e Gavi, ieri sera, ha elogiato Pedri, autore dell’ennesima prestazione di forma e sostanza: “Per me, se non è il migliore nel suo ruolo, è tra i migliori. È davvero un piacere giocare con lui, e lo apprezzo sinceramente. Sono molto felice di come stia andando”, ha detto Gavi.

Gavi si è poi soffermato sulla prestazione di squadra: “È stata una partita fantastica per l’intera squadra. Sono entusiasta perché diversi giocatori hanno avuto la possibilità di ruotare oggi, scendendo in campo dopo molto tempo, e non potrei essere più felice per loro. Abbiamo giocato un’ottima partita, e anche se avremmo potuto chiuderla prima, per me il punto chiave è che abbiamo messo in campo una forte prestazione”.

Hansi Flick ha parlato così al termine della vittoria di ieri sera: “Tutti hanno fatto un ottimo lavoro, è positivo che tutti si sentano parte del gruppo. Il mio lavoro è gestire, pensando sempre alla partita successiva che è la più importante. Nel finale abbiamo pensato molto a chi doveva entrare o riposare. Diamo molta importanza alla gestione dei giocatori. Abbiamo fatto molto cambi, ma credo che abbiamo fatto bene”.