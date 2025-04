ESCLUSIVA SI – Nicolini (ex Shakhtar): “Sudakov pronto per la A. Napoli o Juve? Ecco dove lo vedrei bene”

Il termine del campionato si avvicina e le prime indiscrezioni di calciomercato iniziano a prendersi la scena. Nelle ultime ore il nome che circola negli ambienti di Juventus e Napoli è quello di Georgiy Sudakov. Carlo Nicolini, che per tanto tempo è stato una figura importante in casa Shaktar Donetsk (ex vice allenatore, preparatore atletico, dirigente) lo conosce benissimo, e ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sportitalia.

ESCLUSIVA – Nicolini a Sportitalia: “Sudakov è destinato alla Serie A o alla Premier League”

Partiamo dal presente: crede sia terminato il suo ciclo allo Shaktar?

“Ho letto diverse interviste, anche il CEO del club è stato molto chiaro: sono aperti alla cessione ma non lo svenderanno, servirà un’offerta adeguata. Oltre questo, credo che Sudakov sia pronto per un campionato importante: è destinato alla Serie A o alla Premier League”.

Con quali condizioni lo farà partire lo Shaktar? Quanto vale secondo lei?

L’anno scorso lo Shaktar ha rifiutato cifre importanti, ma bisogna dire che la situazione in Ucraina è cambiata. Lo Shaktar resta una società ambiziosa, ha una dirigenza che lavora bene. Anche a gennaio si sono mossi sul mercato cedendo calciatori importanti. Sudakov può partire, lo ha detto lui stesso ma sa bene che è di proprietà del club ucraino. I tempi sono maturi, vediamo le condizioni economiche: negli scorsi mesi sono stati rifiutati circa 40 milioni di euro per lui”.

Nicolini: “Sudakov è già pronto per la Serie A”

E’ pronto per una big? Maturo a tal punto da raggiungere la Serie A?

“Sì, il ragazzo ha importanti qualità tecnico-tattiche. Negli ultimi tre anni ha dimostrato tutto il suo valore, non solo in campionato ma anche a livello internazionale. Ha sempre giocato in una squadra che punta a vincere”.

Ci racconta il Sudakov calciatore?

“Può svolgere tutti i ruoli a centrocampo: a tre o quattro, può partire largo oppure giocare dietro la punta, è bravo anche in fase di interdizione. La sua caratteristica più importante è l’ultimo passaggio, ha una tecnica sopraffina, vede bene la porta. Ha fatto 13 gol quest’anno e ha comunque concorrenza. Ha un’ottima visione di gioco, abile nel costruire e nei cambi di direzione”.

E il Sudakov uomo?

“Un ragazzo di una professionalità esemplare, già maturo a livello personale. La drammatica situazione in Ucraina lo ha fatto crescere sotto ogni aspetto, è già un uomo costruito nonostante abbia solo 23 anni”.

Dal campionato ucraino a quello italiano ci passano tante differenze, in Italia dove e come potrebbe migliorare?

“Ha 23 anni, è intelligente e professionale: quando hai queste doti e sei a disposizione di un allenatore importante puoi fare tutto. il campionato italiano resta il più difficile, uno dei più complicati a livello tattico, qualche miglioramento deve farlo ancora ma non dimentichiamo che ha 23 anni. Magari può migliorare nella gestione di tutti i palloni: ogni possesso in Italia è importantissimo, ha margini di crescita nonostante sia già importante. Chi lo prende fa un gran colpo”.

Nicolini: “Sarebbe perfetto per il Napoli. Alla Juventus? Da capire il futuro tattico dei bianconeri”

Sarebbe più funzionale al gioco del Napoli o a quello della Juventus, vedendo i moduli attuali delle due squadre?

“A Napoli può essere perfetto, ha caratteristiche che il centrocampo del Napoli forse non ha. I partenopei hanno pedine forti ma che hanno altre qualità. Gli manca un centrocampista da ultimo passaggio. Alla Juventus farebbe anche comodo, farebbe benissimo, ma lì bisognerebbe prima capire la futura struttura del club”.

E’ seguito da tempo sia da Juventus sia da Napoli. Alla fine dove crede possa andare?

“Juventus e Napoli lo hanno seguito tantissimo negli ultimi anni, insieme ad almeno quattro squadre importanti inglesi. Tutto questo non deve stupire, è un giocatore completo. Alla fine credo che sarà lotta tra proprio tra Serie A e Premier League, è destinato a uno di questi due campionati”.