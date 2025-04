Tennis, Alcaraz forfait al Masters1000 di Madrid

Carlos Alcaraz non sarà ai nastri di partenza del Masters1000 di Madrid. La notizia non sorprende perché il numero due del mondo aveva chiuso l’ATP 500 di Barcellona con un ko, dovuto anche ad un problema muscolare accusato durante la finale persa contro Rune. Tuttavia, colpisce perché arriva a pochi giorni dal via e dopo le dichiarazioni dello stesso tennista spagnolo che aveva assicurato che non era nulla di grave. Anche perché, come tanti tennisti spagnoli, Alcaraz ama giocare di fronte al proprio pubblico.

Alcaraz e il forfait di Madrid

Un’occasione persa quella del tennista spagnolo che avrebbe avuto l’occasione di aumentare il proprio bottino stagionale di punti. Infatti, nella passata stagione di fronte al pubblico di casa della Capitale spagnola, Alcaraz aveva perso in tre set contro Rublev (poi vincitore del Masters1000 di Madrid) ai quarti di finale. Invece, il tennista murciano dovrà fare i conti con la perdita di 180 punti relativi alla passata stagione.

L’assenza a Madrid condiziona anche la preparazione di Alcaraz al secondo Grande Slam stagionale, il Roland Garros, di cui il tennista è campione in carica. In attesa di capire quali saranno le prossime mosse di Carlos anche in vista degli Internazionali d’Italia a Roma, dove tornerà in campo anche Jannik Sinner, il torneo di Madrid cerca un “padrone”.