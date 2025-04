Dramma Alcaraz, tennis nel panico: nessuna speranza

Brutte notizie per Carlos Alcaraz: non soltanto il forfait a Madrid, per lo spagnolo c’è grande apprensione nel mondo del tennis

La notizia che nessuno avrebbe mai voluto sentire. Carlos Alcaraz è costretto a dare forfait e a saltare il Masters 1000 di Madrid.

Il problema fisico accusato a Barcellona, durante la finale con Rune, non è ancora stato superato e il numero 3 al mondo deve dire addio al torneo di casa. Una mazzata per lui ed i suoi tifosi che dà ragione a Panatta che aveva rimproverato proprio lo spagnolo per il suo voler giocare troppo. Ora Alcaraz è costretto a fermarsi, sperando di poter recuperare il prima possibile: nel mirino c’è sicuramente il Roland Garros dove si presenterà da campione in carica, ma anche Roma dove tornerà Sinner: lo spagnolo vorrebbe esserci in Italia per lanciare la nuova sfida al numero 1 al mondo, ora irraggiungibile almeno fino allo slam parigino.

Il desiderio dello spagnolo dovrà però fare i conti con quel che è la gravità del suo infortunio: la sua partecipazione agli Internazionali, infatti, è ancora in dubbio e maggior notizia le si avranno soltanto a partire dalla prossima settimana quando Alcaraz si sottoporrà ad ulteriori accertamenti che chiariranno la natura del problema fisico e i tempi di recupero.

Alcaraz, Roma a rischio: salta la sfida con Sinner?

Carlos Alcaraz fuori a Madrid e in dubbio per Roma: è questo ciò che ha detto lo stesso spagnolo ieri in conferenza stampa.

“Devo ascoltare il mio corpo: con il team abbiamo valutato che non dovevo correre rischi, anche se Madrid è uno dei miei tornei preferiti. Siamo convinti che sia la decisione migliore, ora devo recuperare il prima possibile“. Lo spagnolo non si è sbilanciato sui tempi di recupero, ma ha chiaro in mente quel che vuole fare: partecipare al Roland Garros.

“Lunedì mi sosterrò ad altri accertamenti e vedremo qual è la situazione. Riprenderò gli allenamenti in maniera graduale, in base a come risponde il fisico: non voglio dare nulla per scontato. Sarò pronto per Parigi, ma l’obiettivo è esserci anche a Roma“. Incertezza dunque su quel che capiterà ad Alcaraz che si rammarica per aver dovuto dare forfait proprio al torneo al quale è più legato, quello di casa.

“È stata una decisione difficile, sono dispiaciuto per i tifosi – le sue dichiarazioni in conferenza -. Posso dire che farò di tutto per esserci il prossimo anno: se Dio vuole, parteciperò a tante altre edizioni di questo torneo“. Una promessa che vale per il futuro: il presente è un infortunio che lo costringe a stare a riposo.