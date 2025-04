La Ferrari sorpassa la McLaren, stravolta la classifica in F1

Sorpasso nella classifica della Formula 1 con la Ferrari che può andare davanti alla McLaren: ecco costa può succedere

Nelle mani di Charles Leclerc. La Ferrari si è affidata al talento del monegasco per sopravvivere in questo inizio di stagione complicato. Mentre Hamilton affannava nelle retrovie, il 16 della rossa riusciva a lottare per il podio, conquistandolo in Arabia Saudita.

Una prestazione sontuosa, con Leclerc in grado di tenere il passo anche di Piastri e Verstappen come passo gara, se non fosse stato penalizzato da una Qualifica che lo ha visto partire al quarto posto. Contenuta la soddisfazione espressa dal pilota nel post gara: contento per il podio, ma amareggiato di non avere una macchina che possa già lottare per la vittoria.

Un peccato, vedendo il potenziale di Leclerc e quello di una vettura che sembra peccare nel giro secco, purtroppo fondamentale nella Formula 1 moderna. Partire davanti è decisivo per le ambizioni di vittoria e la Ferrari quest’anno non c’è mai riuscita, ad eccezione della sprint in Cina, guarda caso unica gara vinta proprio dal Cavallino Rampante. Ma presto le cose potrebbero cambiare e l’annuncio che arriva dallo stesso Leclerc fa sorridere i tifosi della scuderia di Maranello.

Ferrari, Leclerc sogna il sorpasso alla McLaren

Nelle mani di Leclerc e degli aggiornamenti: le speranze della Ferrari di tornare a lottare per il titolo passano dalle novità che il Cavallino Rampante introdurrà a breve sulla SF-25. Difficilmente già a Miami si vedranno novità sostanziali, considerato che Vasseur ha già spiegato che con una sola sessione di prove portare aggiornamenti sarebbe inutile.

Probabile, invece, che il pacchetto sostanzioso di nuove soluzioni sia sperimentato a Barcellona ed è a quello che guarda Leclerc per puntare a raggiungere e superare in classifica la McLaren. “Possiamo prenderli se abbiamo gli aggiornamenti che servono e che sicuramente gli saranno – le parole del monegasco a Sky – A Barcellona ci sarà un tappa importante per le regole sulle ali anteriori che saranno modificate: sarà un passaggio fondamentale per il resto della stagione“.

Secondo Leclerc dunque bisognerà attendere più di un mese e tre GP prima di valutare se la Ferrari potrà raggiungere e magari superare la McLaren a livello di prestazioni. Sarà quello il crocevia che porterà a capire se a Maranello potranno davvero pensare ad una rimonta anche in classifica e dovranno deporre le armi e iniziare a pensare già al 2026.