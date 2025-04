Sinner escluso, bomba sul Roland Garros: cosa è successo

L’annuncio sul sito ufficiale del torneo Slam, il secondo della stagione dopo l’Australian Open vinto a gennaio proprio dal numero uno al mondo

Sinner non può dirlo, per questo lo diciamo noi: il suo obiettivo nell’immediato non sono certo gli Internazionali BNL, bensì il Roland Garros che scatterà il prossimo 25 maggio. E dove un anno fa l’altoatesino divenne numero uno al mondo: esattamente 46 settimane fa, il 10 giugno 2024 ossia tre giorni dopo essere stato eliminato da Alcaraz in semifinale.

Ovviamente l’appuntamento al Foro Italico sarà molto importante per lui, oltre che il primo dopo la fine della squalifica per il caso Clostebol. Nel Masters 1000 capitolino Sinner avrà modo di verificare sul campo, contro avversari veri e di spessore, la sua condizione psico-fisica dopo un periodo non lungo ma nemmeno breve lontano dall’attività agonistica.

In sostanza gli Internazionali saranno un autorevole banco di prova in vista del secondo Major dell’anno, appunto il Roland Garros che il classe 2001 sarà obbligato a vincere per mantenere vivo il sogno Grande Slam. Come si dice, chi ben comincia è a metà dell’opera e lui ha cominciato benissimo, conquistando a gennaio l’Australian Open, il primo dei quattro Slam.

Diciamo una banalità, ma per trionfare a Parigi servirà il miglior Sinner. Quantomeno il Sinner di Melbourne, capace di spazzare via qualunque tipo di avversario. In Francia li avrà tutti contro, dai più grandi Alcaraz e Djokovic fino a quelli in fortissima ascesa come Joao Fonseca. L’astro nascente del tennis brasiliano sta scalando il ranking mondiale, attualmente è al 65esimo posto.

Niente Sinner, Fonseca vuole sfidare Djokovic: “Sarebbe una delle ultime occasioni”

A febbraio scorso, cioè a 18 anni e 179 giorni, Fonseca è diventato il primo classe 2006 a vincere un titolo ATP (nello specifico quello di Buenos Aires) nonché uno dei sette più giovani a vincere un torneo del tour. E ora si appresta a giocare per la prima volta nel tabellone principale del Roland Garros: “Mi piace la sfida e gioco senza pressione – ha detto al sito ufficiale del major transalpino – Mi piace anche confrontarmi e interagire con il pubblico, è un’esperienza che voglio vivere qui a Parigi”.

Le aspirazioni di Fonseca sono molto chiare: “Sto progredendo rapidamente, adesso raggiungere il terzo turno di uno Slam è nella mia lista di obiettivi. In futuro punto a diventare il numero uno del ranking, è il mio sogno“. Fortissimo sulla terra rossa, il diciottenne ha svelato il nome dell’avversario dei suoi sogni. Non si tratta di Alcaraz, né di Sinner col quale si è allenato nel 2023 durante le ATP Finals di Torino.

“Il mio sogno sarebbe giocare contro Novak Djokovic, perché probabilmente sarebbe una delle ultime volte in cui si presenterebbe l’opportunità – le parole del brasiliano – Spero di poterlo affrontare, magari proprio a Parigi. Mi piacerebbe sfidarlo al primo o al secondo turno. Cercherei di giocare il mio miglior tennis, il risultato poi non avrebbe importanza, mi divertirei e basta”.