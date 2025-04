Lacrime Jorge Martin, il messaggio sorprende la MotoGP

Il pilota spagnolo dell’Aprilia è tornato a casa dopo il drammatico incidente in Qatar che avrebbe potuto costargli la vita

Ieri Jorge Martin è tornato in Spagna, nella sua Madrid, con un volo sanitario dopo il terribile incidente in Qatar che gli ha procurato uno pneumotorace e la frattura di ben 11 costole. Nella sfortuna ha avuto fortuna, perché il contatto con Di Giannantonio avrebbe potuto costargli la vita.

Adesso Martin potrà finalmente cominciare il percorso di guarigione in ottica ritorno in pista. Impossibile al momento stabilire quanto tempo gli ci vorrà per tornare sulle due ruote e nel Mondiale MotoGP, vinto l’anno scorso e di fatto neanche iniziato quest’anno.

Quella in Qatar, infatti, era la sua prima apparizione dopo le fratture alla mano destra e al piede sinistro subite nei test di Sepang.

Martin farà nuovi esami all’Hospital Ruber Internacional Quirón di Madrid, “dopodiché ci potranno dire più o meno i tempi di recupero – ha sottolineato a ‘Sky’ Massimo Rivola, Ad di Aprilia – Jorge è veloce in tutto e ci aspettiamo recuperi più velocemente di una persona normale. Ma vogliamo al cento per cento, quindi non gli metteremo alcuna fretta“.

Il peggio per Martin sembra comunque passato. E questa è senz’altro un’ottima notizia anche se non soprattutto per Di Giannantonio, che ha vissuto con grande preoccupazione gli istanti successivi al contatto con Martin e i giorni seguenti all’incidente, con lo spagnolo finito in terapia intensiva all’ospedale Hamad di Doha.

Di Giannantonio allo scoperto: “Ho chiesto scusa a Martin”

Il pilota del team di Valentino Rossi, il VR46 Racing, era troppo attaccato a Martin da non riuscire ad evitare di toccarlo una volta che il campione iridato è scivolato con la moto sull’asfalto della pista di Lusail. ‘Dibba’ ha rivelato di aver avuto un contatto diretto con il collega dell’Aprilia, nonché di avergli chiesto scusa pur non avendo responsabilità per quanto accaduto.

“Sapere che Jorge sta bene è la cosa più importante – le parole di Di Giannantonio prima del GP di Jerez – Indubbiamente mi dispiace molto per quanto successo. Gli ho inviato un messaggio e gli ho chiesto scusa, sapevo che non era colpa mia però volevo dargli tutta la mia forza e augurargli una pronta guarigione. Ci siamo scritti, però allo stesso tempo non volevo essere troppo invadente”.