Marquez, spunta la verità: da non credere

Marc Marquez è l’autentico dominatore della MotoGP e per gli avversari c’è davvero poco da fare: spunta una verità che fa discutere

Il cannibale. Non c’è altro modo per definire Marc Marquez, autentico dominatore della prima parte di stagione della MotoGP. L’en-plein nelle prime cinque gare dell’anno è mancato soltanto per la caduta ad Austin, ma lo spagnolo ha dimostrato di avere le carte in regola non soltanto per vincere, ma per stravincere.

A pagare lo suo strapotere finora è soprattuto Pecco Bagnaia, l’unico ad aver vinto oltre Marquez quest’anno, ma anche il pilota che è messo peggio degli altri a livello di umore a guardare il 93 tagliare il traguardo sempre per prima. Qualcuno aveva giudicato un azzardo la mossa della Ducati di mettere due prime donne nello stesso team: i fatti, al momento, stanno dando ragione alla squadra di Borgo Panigale, anche se a farne le spese è stato finora il pilota piemontese.

Ma un azzardo sembrava essere anche la scelta di Marquez di trasferirsi, ormai due anni fa, nel team Gresini: lasciando la Honda a fine 2023, lo spagnolo ha rinunciato a 25 milioni di ingaggio dell’ultimo anno di contratto, ma anche agli altri 100 che l’azienda nipponica gli aveva prospettato per un nuovo contratto quadriennale. Eppure l’azzardo sta pagando per Marquez, anche dal punto di vista economico.

Marquez, tutti i bonus fin qui conquistati

Se l’ingaggio percepito in Ducati ufficiale è lontano da quello della Honda, Marquez sta raggranellando una bella cifra grazie ai bonus: e siamo solo all’inizio della stagione.

Considerando le gare prima di Jerez, lo spagnolo è riuscito a portare a casa 610mila euro di bonus. Questo perché nel suo contratto è previsto un premio di 150mila euro per ogni vittoria della gara lunga e 40mila per ogni sprint. Nei primi quattro appuntamenti, Marquez ha vinto quattro sprint e tre gare lunghe, portando dunque ben 610mila euro nelle sue casse.

Una cifra destinata ad aumentare considerata la vittoria di Jerez e le altre 17 gare che mancano da qui alla fine della stagione. Un Marquez così dominatore potrebbe arricchire non di poco il suo già ricco stipendio (circa 12 milioni), senza dimenticare il premio per la vittoria del Mondiale: circa tre milioni di euro.

Cifre dunque che potrebbero portare lo spagnolo a superare anche i 15 milioni di euro annuali (per quelli gli basterebbe vincere il mondiale), confermandosi comunque il più pagato della classe regina (Bagnaia di ingaggio è fermo a 7 milioni).