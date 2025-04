Bagnaia, ammissione agghiacciante: Ducati disperata

Pecco Bagnaia in grande difficoltà se paragonate le sue prestazioni a quella di Marquez: l’ammissione fa disperare la Ducati

Uno ne ha vinte 8 su 10, l’altro 1 su 10: la Ducati ha fatto quasi en-plein, ma il confronto tra Pecco Bagnaia e Marc Marquez è impietoso.

Lo spagnolo è l’assoluto dominatore della MotoGP e non sarà certo un contrattempo a cambiare il giudizio sulla prima parte di stagione: un Marquez da 10 e un Bagnaia che forse non arriva neanche alla sufficienza. Si capiscono dunque le parole di Dall’Igna che sanno di strigliata per il vice-campione del mondo: “Mi aspettavo qualcosa di più da lui – ha dichiarato il direttore generale di Ducati Corse – anche se il terzo posto è comunque un risultato importante. Pecco nelle Sprint ha sempre qualche difficoltà che dovremo lavorare per risolvere“.

Un chiaro avvertimento al pilota piemontese che sembra aver perso smalto e certezze, magari condizionato anche dalla ingombrante presenza del suo compagno di squadra. Se Dall’Igna striglia Bagnaia, l’italiano dal canto suo non nasconde le difficoltà: anzi, le sue ammissioni rappresentano un messaggio che difficilmente farà piacere alla Ducati.

L’onestà di Bagnaia: “Ho grossi problemi”

Pecco Bagnaia ha analizzato con grande attenzione la sua sprint e subito dopo aver tagliato il traguardo dietro ai fratelli Marquez (anche Alex gli è finito davanti) ha ammesso le sue difficoltà.

“Ormai nelle Sprint Race dove parto arrivo – le parole di Bagnaia – quando mi avvicino a chi ho davanti riscontro grossi problemi con la gomma davanti“. Il piemontese ha anche aggiunto a Sky: “Ho rischiato veramente tanto quando mi sono avvicinato ad Alex Marquez (il riferimento è alla sprint di sabato, ndr), è un grosso limite il mio e faccio fatica a capire“.

Un problema che ormai Bagnaia si porta dietro dall’inizio della stagione e che stride con le performance di Marquez. Se Marc vola e vince senza neanche troppe difficoltà, Pecco non riesce a farlo e deve accontentarsi del podio come miglior piazzamento. Un terzo posto che potrebbe far comodo per la classifica, ma sempre che Marquez non continui a vincerle tutte: in quel caso per Bagnaia la lotta mondiale sarebbe praticamente chiusa e per lui incassare questa delusione potrebbe non essere particolarmente semplice.

C’è però ancora un po’ di tempo per trovare la soluzione: la Ducati dice che è pronta ad aiutare Bagnaia che vuole capire come sfruttare meglio la moto. Prima che sia troppo tardi.