Dopo tre sconfitte pesanti tra campionato e coppe, l’Inter di Simone Inzaghi arriva alla semifinale d’andata di Champions contro il Barcellona con le spalle al muro. Non c’è più margine per sbagliare: o sarà una notte da Inter, o l’annata nerazzurra rischia di trasformarsi da sogno a incubo. L’appuntamento di Montjuic diventa così la prova del nove per una squadra che deve ritrovare sé stessa, nello spirito e nel gioco, per evitare che una stagione nata con ambizioni da vertice si chiuda con il desolante bilancio di “zeru tituli”. Per farlo Simone Inzaghi e la sua Inter non possono prescindere da tutti i titolari, compreso Thuram.

I leader e la svolta mentale

Inzaghi ritrova colonne fondamentali come Bastoni e Mkhitaryan, freschi dopo la squalifica contro la Roma e pronti a offrire solidità e idee. La vera sfida, però, è mentale: il tecnico dovrà fare leva sull’esperienza e la resilienza del suo gruppo storico – da Lautaro a Calhanoglu, passando per Barella – per contrastare l’energia dei ragazzi terribili del Barcellona di Flick. L’incognita principale resta sulla fascia sinistra, dove Dimarco non dà più certezze e Carlos Augusto, brillante a Monaco, potrebbe guadagnarsi una maglia da titolare nel tentativo di contrastare l’imprendibile Lamine Yamal.

Thuram, ritorno obbligato: l’Inter ha bisogno di lui

Il recupero di Marcus Thuram cambia le carte in tavola per l’Inter, che senza il francese sembrava smarrita. Dopo giorni di lavoro differenziato ad Appiano, l’attaccante ha risposto positivamente anche nei cambi di direzione e partirà per Barcellona. Inzaghi non ha dubbi: Thuram giocherà, resta solo da capire se dall’inizio o a gara in corso. Il suo rientro non è un’opzione, ma una necessità. Come contro il Bayern e in tutte le grandi notti europee, la ThuLa – la coppia con Lautaro – è imprescindibile per un’Inter che vuole tornare vera. A Montjuic, serviranno cuore, testa e gambe. E Marcus è pronto a offrirli tutti nonostante il rientro quantomeno forzato a cui si sta sottoponendo.