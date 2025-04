Leonardo Bocci ospite a ‘Di Tutto un pod’: “Carletto, perché non vieni a farti una buona carbonara a Roma?”

Nuovo appuntamento con ‘Di Tutto un Pod’, disponibile da mercoledì 7alle 16:30 sul canale 60 Sportitalia, sul digitale terrestre. Ospite nel salotto di Lea Orifici, ci sarà l’attore romano e romanista Leonardo Bocci. Il content creator è in tour per tutta Italia con il proprio spettacolo a teatro, dal titolo “Derealizzato”.

Bocci: “Tifo la Roma”

Artista, attore, content creator, podcaster (il suo podcast di intitola “C’ho l’ansia”), Bocci è anche nato e cresciuto nella Capitale. E come tanti romani ha scelto la sua fede tra i giallorosso e il biancoceleste. Leonardo tifa la Roma, lo ha svelato nel salotto di Sportitalia: “Fede giallorossa!”. E ha parlato proprio della sua fede calcistica, quello che sta facendo la squadra capitolina e le scelte sul futuro, con un chiaro desiderio per il futuro: “Carletto, quant’è che non viene a farti una buona carbonara?”. Chiaro, chiarissimo il riferimento all’ormai prossimo addio di Carlo Ancelotti al Real Madrid.

Lo scudetto: “Lo vince il Napoli”

Bocci si è poi esposto sulla lotta scudetto su cui la Roma ha messo una bella firma, battendo l’Inter: “Ci siamo vendicati del 2010. Lo scudetto? Lo vince il Napoli, poi se Antonio vuole venire a Roma lo mettiamo nella lista di quelli graditi”.