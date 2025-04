New Balance-Atalanta, nuovo accordo. Percassi: “Valorizzerano Bergamo. E sulle nuove maglie…”

New Balance e Atalanta, inizia il viaggio. Presentato al Gewiss Stadium il nuovo accordo pluriennale tra Atalanta e New Balance, nella conferenza stampa dove sono intervenuti l’AD Luca Percassi e il Senior Vice President EMEA di New Balance Mathias Boenke. Schierati davanti a loro i rappresentanti del marchio statunitense, quelli del club bergamasco e la stampa accorsa a ratificare un sodalizio che si preannuncia duraturo e produttivo.

PERCASSI: “NEW BALANCE E ATALANTA, VALORI COMUNI”

“Spesso viviamo di coincidenze” – ha iniziato Luca Percassi parlando della genesi del rapporto – “Con la famiglia Pagliuca siamo andati a vedere i Boston Celtics. Ho visto gli allenamenti, in una struttura di proprietà di New Balance. Abbiamo così fatto un incontro con la famiglia, ci siamo piaciuti e loro ci hanno scelto. È importante dire questo. Un colloquio che ci ha portato a essere scelti da questa multinazionale incredibile. Poi ci sono venuti a trovare qui a Bergamo. Sono innamorati del centro sportivo, del nostro settore giovanile. Si sono ritrovati nella nostra filosofia. Ringraziamo la famiglia Pagliuca e la famiglia Davies”. E poi un passaggio piccolo, ma significativo, sulle prossime maglie: “A luglio presenteremo le prime due maglie. Sicuramente per la prima ci sarà grande rispetto per la tradizione, sulle altre più libertà. Quello che verrà sempre rispettata sarà la tradizione della società, la cultura della città. Questo lo assicuriamo ai tifosi”. Un pizzico di mercato dirigenti: “Tony D’Amico? Vogliamo vesta New Balance! Costruirà la Dea del futuro”.

BOENKE: “INNAMORATI DI BERGAMO E DELLO SPIRITO DELLA DEA”

Il perché una multinazionale come New Balance abbia puntati il mirino sull’Atalanta e su Bergamo è presto detto. “Stiamo investendo tanto nel calcio, ma vogliamo rimanere sui nostri valori”, spiega Mathias Boenke. “Una connessione con la città che onestamente ci ha impressionato. Davvero. Ovviamente la vittoria dell’Europa League ha influito, ma c’è dell’altro. Ad esempio il lavoro che si fa con il settore giovanile. Penso poi allo stadio, il lavoro con l’illuminazione per dirne una. Ripeto, siamo rimasti impressionati. Sara una cooperazione di più anni, vogliamo imparare dall’Atalanta e crescere con loro. Speriamo di aiutare nella crescita in Italia e all’estero”. Da tempo New Balance è tornata alla riscossa investendo e innovando nel grande calcio. Liverpool con vittoria della Champions, Siviglia con vittoria dell’Europa League, Roma finalista di Europa League e ora la Dea. Il percorso del brand è fatto di scelte mirate e di progetti stimolanti. Curioso che oltre all’Atalanta NB abbia di recente messo in faretra la freccia del Leverkusen, con cui il club bergamasco condivide la presenza nell’ultima finale di Europa League. Una scelta di eccellenza, per crescere insieme e per vincere sul campo.