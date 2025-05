Hamilton senza pace: nuova doccia gelata

La pesante crisi del pilota inglese, fin qui lontanissimo dalle aspettative. In primis da quelle della Ferrari: “Ecco cosa sta diventando preoccupante”

Nessuno si aspettava un Hamilton così deludente al volante della Ferrari. Ricordiamo però come nella Formula 1 di oggi sia ben più importante il livello della macchina piuttosto che quello del pilota, e la SF-25 non è al momento all’altezza non solo della McLaren che sta dominando il Mondiale.

A sfavore dell’inglese, però, ‘gioca’ Leclerc. Il monegasco sta riuscendo ad andare oltre i limiti e le difficoltà evidenti della monoposto. Forse è su di lui che a Maranello avrebbero dovuto fare all-in? Col senno di poi sì, ma è fin troppo facile parlare dopo.

“Sta diventando preoccupante”

Sicuramente l’età avanzata può rappresentare un handicap per Hamilton, specie nel confronto in pista con il compagno di scuderia – che va molto più veloce di lui – e con gli altri colleghi che sono in alto in classifica. Come evidenziato dall’ex ferrarista Guenther Steiner, il rendimento del sette volte campione del mondo “sta diventando preoccupante”.

Sir Lewis Hamilton 🔥 pic.twitter.com/g4fCkZLcjA — La Gazzetta Ferrari (@GazzettaFerrari) April 29, 2025

MONDIALE FORMULA 1: LA CLASSIFICA PILOTI

1 Oscar Piastri McLaren 99 punti

2 Lando Norris McLaren 89

3 Max Verstappen Red Bull 87

4 George Russell Mercedes 73

5 Charles Leclerc Ferrari 47

6 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 38

7 Lewis Hamilton Ferrari 31

8 Alexander Albon Williams 20

9 Esteban Ocon Haas 14

10 Lance Stroll Aston Martin 10

11 Pierre Gasly Alpine 6

12 Nico Hulkenberg Kick Sauber 6

13 Oliver Bearman Haas 6

14 Yuki Tsunoda Red Bull 5

15 Isack Hadjar Visa Racing Bulls 5

16 Carlos Sainz Williams 5

17 Fernando Alonso Aston Martin 0

18 Liam Lawson Visa Racing Bulls 0

19 Jack Doohan Alpine 0

20 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 0

Ferrari, Hamilton in piena crisi: “Ecco la cosa peggiore”

Per Steiner, deve essere lui in prima persona a capire dove bisogna intervenire per provare a dare una svolta alla sua stagione: “Difatti mi preoccupa molto di più cosa pensa quando chiede dove ha perso tempo – ha evidenziato l’ex pilota britannico al podcast ‘Red Flags’ – Chiaramente l’ingegnere di pista (Riccardo Adami, ndr) può dirti dove stai perdendo tempo, ma di certo non può farti capire perché lo stai perdendo. Quello è un tuo problema…“.

Qual è il rischio che corre Hamilton? Lo dice apertamente Steiner: “La cosa peggiore sarebbe se Lewis perdesse fiducia, perché allora sarebbe una corsa a ritroso. Per me la cosa è preoccupante”. In definitiva, è difficile uscire da questa situazione: “Ci lavoreranno, in primo luogo Hamilton, ma non ho idea sul come ne usciranno…”.