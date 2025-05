Addio al campionissimo: aveva solo 30 anni

È morto in ospedale a causa delle ferite riportate. “Le nostre vite sono cambiate per sempre”

Tragedia nel mondo dello sport, nella fattispecie dei motori. Al giovane pilota è stato fatale il drammatico incidente avvenuto durante la gara.

Il mondo delle due ruote piange la scomparsa di Joel Evans, morto domenica scorsa a seguito del grave incidente subito in pista, nel corso della gara di Gilman (Adelaide) valevole per il terzo round (poi annullato) della ProMX Championship. Erano le 15.20 di domenica scorsa quando è avvenuto l’accaduto che ha spezzato la vita al trentenne australiano, originario del Queensland.

Evans è stato immediatamente trasportato in ospedale, dove però è deceduto per via delle ferite riportate. Ad annunciarlo è stata la polizia del South Australia, la quale ha anche lanciato un appello volto alla ricerca di spettatori presenti alla gara che disponessero del filmato dell’incidente. A chi sapesse qualcosa a riguardo, è stato chiesto di mettersi in contatto con la piattaforma CrimeStoppers.

Su X si fa fatica a tenere il conto dei post in omaggio e ricordo di Joel Evans.

“Le nostre vite sono cambiate per sempre”

Emozionante il saluto della sorella di Joel, Renae Ferris: “Cosa dici quando non hai parole? Le nostre vite sono cambiate per sempre. Non avrei mai potuto immaginare che quello sarebbe stato il giorno in cui il mio fratellino avrebbe esalato l’ultimo respiro.

Joel stava facendo ciò che amava e stava attraversando uno dei periodi più felici della sua vita, ma questo non rende più facile dirgli addio. Prima scherzava sul fatto che non voleva invecchiare, ora non dovrà mai farlo. Il miglior fratello che una ragazza possa desiderare e uno zio ancora migliore per le mie ragazze”.

Addio a Joel Evans: “Abbiamo perso la persona più incredibile su questa terra”

Qualcuno potrebbe dire che sono i rischi del suo mestiere, tuttavia nessuno può mai essere preparato a un evento così drammatico. La morte di Joel Evans lascia davvero sbigottiti.

Riportiamo anche le parole della sua compagna, Michaela, che ad ottobre prossimo gli avrebbe regalato il suo primo figlio: “Abbiamo perso la persona più incredibile su questa terra. L’anima più autentica, amata e gentile. Ha amato e dedicato la sua vita a questo sport che gli ha portato tanta gioia.

(…) Siamo così grati per l’esplosione di amore e sostegno per il nostro bellissimo uomo. È stato un compagno tanto amato, zio, fratello, amico e figlio ma con orgoglio un padre per il nostro adorato bambino che nascerà ad ottobre. Condividete il suo nome, condividete la sua eredità, quest’uomo incredibile merita di essere ricordato per generazioni”.