Barcellona, Lewandowski ci sarà per il ritorno contro l’Inter? Flick è stato chiaro: le sue parole

Come stanno Lewandowski e Balde? Torneranno per l’Inter?

“Bisogna aspettare e capire come procedono le cose giorno per giorno. Sono sulla strada giusta, ma dobbiamo aspettare e vedere. Lo stesso vale per Casadó, che oggi ha svolto parte dell’allenamento. Non possiamo permetterci di correre rischi. Robert sta progredendo molto bene, dovremo vedere cosa succederà con Balde”.



Su Lewandowski.

“Potrebbe tornare per la gara di ritorno contro l’Inter. Sta facendo molto bene e i suoi progressi sono molto più sensibili di quanto ci aspettassimo. Vedremo. È un grande professionista e lavora sempre sodo per essere al 100%. Potrebbe tornare martedì”.

Contro l’Inter il Barcellona ha concesso gol su palla inattiva.

“Penso che possiamo difendere molto meglio. Non è solo questione di altezza, ma di come si blocca, di come ci si assume la responsabilità in difesa. L’Inter ci ha fatto molto male sui calci piazzati, anche il Bayern ha subito gol così contro i nerazzurri. I nerazzurri hanno anche un ottimo tiratore, forse uno dei migliori”.

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, dopo la prestazione contro il Barcellona ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ad Amazon Prime: “Bella partita, ci siamo divertiti. Sono fortissimi, hanno giocatori incredibili, è bello confrontarsi con una squadra così. Ora dobbiamo riposarci. Penso sia la mia 57esima partita stagionale. Può capitare una settimana così, ci dispiace ma abbiamo fatto vedere che l’Inter c’è. Yamal è un giocatore incredibile, forse l’esterno più forte al momento. Dobbiamo essere sinceri. Cosa mi sono detto con Szczesny? Gli ho fatto i complimenti per essere tornato dopo la decisione di ritirarsi!”