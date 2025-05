Terremoto in F1, spoilerato il nuovo pilota: addio immediato

A telecamere spente ma microfono l’annuncio sul cambio al volante. Il debutto avverrà “a Imola”, ossia nel weekend del 18-20 maggio

Nuovo cambio piloti in corsa nel Mondiale di Formula 1? Ebbene sì, ci siamo quasi ormai. Dopo la Red Bull, che ha rimpiazzato Liam Lawson con Yuki Tsunoda dopo appena due Gran premi, ora è il turno di un’altra scuderia importante. La decisione è stata presa ed è stato di fatto anche annunciato quando avverrà ufficialmente la sostituzione.

Jack Doohan ha i giorni contati all’Alpine. L’australiano sa già che verrà rimpiazzato dall’astro nascente argentino Franco Colapinto. Flavio Briatore, advisor del team, spingeva per il cambio imminente, ovvero già per il GP di Miami in programma questa domenica 4 maggio. Ciò non sarà possibile, ma è ormai solo questione di tempo. Un tempo ristrettissimo.

Formula 1, la Classifica Piloti

1 Oscar Piastri McLaren 99 punti

2 Lando Norris McLaren 89

3 Max Verstappen Red Bull 87

4 George Russell Mercedes 73

5 Charles Leclerc Ferrari 47

6 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 38

7 Lewis Hamilton Ferrari 31

8 Alexander Albon Williams 20

9 Esteban Ocon Haas 14

10 Lance Stroll Aston Martin 10

11 Pierre Gasly Alpine 6

12 Nico Hulkenberg Kick Sauber 6

13 Oliver Bearman Haas 6

14 Yuki Tsunoda Red Bull 5

15 Isack Hadjar Visa Racing Bulls 5

16 Carlos Sainz Williams 5

17 Fernando Alonso Aston Martin 0

18 Liam Lawson Visa Racing Bulls 0

19 Jack Doohan Alpine 0

20 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 0

Alpine, tutto pronto per il cambio Colapinto-Doohan: “A Imola”

Doohan paga e pagherà un inizio di Mondiale a dir poco deludente. Nemmeno un punto conquistato nelle prime cinque gare gare dell’anno. Colapinto, che è un idolo nella sua Argentina, è pronto a prendere il suo posto da diverso tempo.

Horacio Marin, vale a dire Il presidente del gruppo petrolifero YPF che è uno dei principali sponsor di Franco Colapinto, è uscito allo scoperto al canale argentino A24 quando la trasmissione si è conclusa. A microfono ancora acceso, Marin ha sostanzialmente svelato che Colapinto debutterà sull’Alpine, scalzando Doohan, “a Imola”, ossia nel weekend del 16-18 maggio.

Il pilota di Pilar ha solo mezzo Mondiale di Formula 1 alle spalle, quello della scorsa stagione vissuto al volante della Mercedes. A settembre 2024 prese il posto dello statunitense Sargeant, nel Gran Premio d’Italia. 9 GP in tutto e 5 punti conquistati. A fine anno però la Mercedes decise di ingaggiare Carlos Sainz jr in uscita dalla Ferrari, retrocedendolo a terzo pilota. A gennaio scorso l’accordo con l’Alpine in qualità di terzo pilota e collaudatore, ma di fatto con la garanzia che sarebbe stato presto rigettato in pista, a scapito proprio di Doohan. Adesso è tutto pronto.