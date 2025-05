Remo Freuler e la doppia sfida al Milan: “Dobbiamo fare il Bologna da subito”

Remo Freuler, centrocampista del Bologna, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in vista della doppia sfida contro il Milan: oggi in campionato e mercoledì nella finale di Coppa Italia. Il giocatore svizzero ha sottolineato l’importanza della prima partita, da cui passeranno anche le possibilità di successo nella seconda: “La seconda gara al momento non esiste: per fare bene dopo è fondamentale fare alla grande prima, quindi fare il Bologna da subito in campionato”.

Freuler, l’impatto di Italiano e la crescita del Bologna

Freuler ha elogiato il lavoro di Vincenzo Italiano, sottolineando come la squadra abbia trovato una propria identità: “Italiano era uno da seguire. Dopo le difficoltà iniziali abbiamo cominciato a capire e apprendere la sua filosofia di gioco… Rock? Sì. E giocare bene aiuta: andiamo tutti nella stessa direzione”. Il centrocampista ha ribadito quanto l’approccio collettivo e la convinzione abbiano inciso sui risultati fin qui ottenuti, ma ha anche sottolineato che “siamo davanti a venti giorni decisivi”, da cui può dipendere una stagione intera.

Il Milan, la voglia di rivincita e il sogno trofeo

Sulla sfida con il Milan, Freuler non crede a un possibile disinteresse dei rossoneri: “Leggo e sento che il Milan snobberà un po’ questa prima gara. Ma dai, non credo affatto”. La chiave per batterli? “Con l’aggressione, la ferocia, vanno portati a difendere e dobbiamo fare gol”. Anche senza Leao, squalificato, Freuler non vuole alibi: “Io me la voglio e me la vorrò giocare con tutti i miei e tutti i loro”. Con due finali perse alle spalle, il centrocampista cerca rivincite: “Non ho ancora vinto un trofeo, quindi cerco rivincite. Dipende solo da noi, dai nostri piedi…”.