Atalanta, è Champions League per la quinta volta!

Vittoria, tre punti e qualificazione alla prossima Champions League acquisita: per l’Atalanta è festa. La squadra bergamasca si conferma nell’Olimpo delle big del nostro campionato e per la quinta volta in nove anni si qualifica alla prossima massima competizione europea. Un cammino quasi mai messo in discussione per la formazione orobica che è stata a lungo anche in lotta per la vittoria finale dello Scudetto e che ha occupato anche la prima posizione in classifica per diverse giornate.

Atalanta, una qualificazione che vale un trofeo

Ora, passata l’illusione della lotta per il titolo la Dea può finalmente festeggiare quella che è una grande conquista. Una qualificazione da non dare mai per scontata per una squadra che solo pochi anni fa era considerata dai più una società “provinciale” il cui scopo era sostanzialmente quello di arrivare semplicemente ad una salvezza tranquilla. La salvezza ora è una questione che si archivia in un girone o poco meno. E tutto grazie alle grandi intuizione della famiglia Percassi, dei dirigenti scelti per condurre questa società e del suo tecnico Gian Piero Gasperini, desu ex machina dell’Atalanta in campo. Anche se non è bello, prestigioso ed importante come la vittoria dell’Europa League 2024, il terzo posto conquistata dai bergamaschi oggi è un trionfo che vale come un trofeo.

La soddisfazione di Gasperini

Dopo la gara, il tecnico della Dea, Gasperini ha descritto così l’ennesimo grande risultato raggiunto alla guida dei nerazzurri: “Sono felice perché la qualificazione in Champions League è un traguardo fantastico per l’Atalanta – ha detto Gasperini -. Siamo stati qualche settimana con Napoli e Inter, ma credo che questo fosse il massimo dei traguardi raggiungibili. Aver messo dietro tante squadre forti è un grande risultato: è stata una stagione lunga con alcuni picchi fantastici e dei momenti di difficoltà dai quali però ci siamo ripresi”.