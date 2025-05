Milan, Reijnders: “Non possiamo dire che sia stata una buona stagione. Stasera…”

Tijjani Reijnders, a poche ore dalla finale di Coppa Italia, ha parlato a The Athletic: “Non possiamo dire che sia stata una buona stagione. Al Milan devi lottare per lo Scudetto e andare avanti in Champions. Questo non è successo. Fortunatamente abbiamo questa finale e possiamo aggiungere un altro trofeo. Ma le emozioni sono contrastanti”.

Le parole di Reijnders

Sulla stagione: “È frustrante, perché abbiamo qualità. Prima abbiamo battuto il Real Madrid, poi pareggiato con il Cagliari. Con un nuovo allenatore cambia tutto. Ha una visione diversa e deve trasmetterla in fretta. A volte siamo stati sfortunati. Altre, non siamo partiti bene. Ci sono aspetti che dovevamo sviluppare più in fretta.”

Sulla Coppa Italia: “Sono tosti. Fanno uomo su uomo su tutto il campo, servirà tanto movimento. Hanno qualità con la palla e buoni esterni. Ma non dobbiamo avere paura. Siamo il Milan, dobbiamo dimostrarlo”.

Sul suo rendimento stagionale: “Mi definisco un centrocampista box-to-box. Aiuto nella costruzione e nell’ultimo passaggio, oppure arrivo in area per segnare. Da bambino guardavo l’Iniesta del Barcellona dei tempi d’oro. Poi ho iniziato a seguire De Bruyne: guardavo video su YouTube per capire come ‘scansiona’ il campo prima di ricevere palla. Cerco di fare lo stesso”.

Sul futuro: “Dobbiamo ripartire dalle basi. Non possiamo pensare troppo in là. E ora conta solo stasera”.

Vigilia di finale di Coppa Italia con le solite attività per i media per Milan e Bologna. Primo a parlare il Milan, per bocca del suo tecnico Sergio Conceição e il capitano Mike Maignan in conferenza stampa. Ecco le parole dell’estremo difensore rossonero.

Coppa Italia, Maignan carica il Milan: “Vincere è nel nostro DNA, ora scriviamo un’altra pagina di storia”