Coppe europee, il Bologna si assicura l’Europa League: la situazione

Il Bologna vive un momento magico. La squadra allenata da Vincenzo Italiano ha centrato un prestigioso traguardo conquistando la Coppa Italia battendo il Milan 0-1 nella finale di ieri all’Olimpico. Un successo che mancava da 51 anni e che rappresenta un riconoscimento al lavoro svolto in questa stagione. Ma non finisce qui: grazie alla vittoria nella competizione nazionale, i rossoblù hanno ottenuto anche la certezza della qualificazione alla prossima Europa League, indipendentemente dal piazzamento finale in campionato. Un doppio trionfo che accende l’entusiasmo della tifoseria e certifica l’eccellente lavoro della società.

Le coppe europee: chi ci va e chi ci spera

Con il Bologna già sicuro dell’Europa League, la lotta per le coppe europee entra nel vivo. Inter, Napoli e Atalanta hanno già strappato il pass per la prossima Champions League. Restano da giocare due giornate di Serie A per definire le ultime posizioni. Al momento, la Juventus precede la Lazio grazie agli scontri diretti, con i biancocelesti virtualmente in Europa League come quinti. La Roma, sesta, sarebbe invece destinata alla Conference League. Uno scenario che può cambiare radicalmente in base ai risultati di Lazio, Roma, Milan e Fiorentina, tutte coinvolte in una corsa incerta e serrata.

Il Bologna sogna: Europa League certa, ma l’ipotesi Champions è ancora concreta

Se il presente è già brillante, il futuro potrebbe esserlo ancora di più. Il Bologna è pienamente in corsa per il quarto posto in Serie A, distanziato di soli due punti dalla Juventus. Uno scatto finale potrebbe portare i rossoblù addirittura in Champions League. In tal caso, il Bologna affiancherebbe l’Inter, Napoli e Atalanta tra le grandi d’Europa, lasciando Juventus e Lazio in Europa League e Roma in Conference League. Un traguardo storico che sarebbe la ciliegina sulla torta di una stagione straordinaria, in cui la squadra di Vincenzo Italiano ha dimostrato di poter competere ancora con le migliori.