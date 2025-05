“Indimenticabili – 25° Anniversario dello Scudetto 2000”: la festa della Lazio in diretta gratuita su Sportitalia

La S.S. Lazio, in collaborazione con DAZN e Sportitalia, celebra uno dei capitoli più gloriosi della propria storia con l’evento “Indimenticabili – 25° Anniversario dello Scudetto 2000”. L’appuntamento è fissato per questa sera, giovedì 15 maggio, alle ore 20:00 nella suggestiva cornice della Casina di Macchia Madama, a Roma. Ma la vera novità è che tutti i tifosi potranno seguire gratuitamente la serata in diretta anche su Sportitalia, che dedicherà il proprio canale “Solo Calcio” (digitale terrestre, canale 60) a questo evento storico. (Qui il link per seguire in streaming l’evento)

Sportitalia protagonista della serata celebrativa

Sarà proprio Sportitalia a garantire la massima diffusione dell’evento, trasmettendolo in chiaro e gratuitamente su tutto il territorio nazionale. Il canale “Solo Calcio”, interamente dedicato al pallone, ospiterà in diretta l’intera cerimonia, permettendo a migliaia di tifosi di rivivere un trionfo che ha lasciato un segno indelebile nella storia del calcio italiano.

Oltre a Sportitalia, la serata sarà visibile anche sull’app ufficiale della Lazio, sulla radio del club e, in modalità on demand, su DAZN, che renderà disponibile l’intero evento gratuitamente nella sezione dedicata alla S.S. Lazio.

Un tuffo nei ricordi: la Lazio campione del 2000

La celebrazione del 25° anniversario dello Scudetto del 2000 sarà un vero e proprio viaggio nella memoria, ripercorrendo la stagione culminata con il tricolore conquistato sotto la guida di Sven-Göran Eriksson e con la presidenza di Sergio Cragnotti. Un titolo arrivato in un finale leggendario, passato alla storia per il celebre “diluvio di Perugia”, che permise ai biancocelesti di superare la Juventus all’ultima giornata.

Durante la serata, i tifosi avranno l’opportunità di rivedere dal vivo tanti degli eroi di quella straordinaria annata: calciatori, membri dello staff tecnico e volti storici torneranno insieme per raccontare aneddoti, emozioni e ricordi legati a quella magica impresa.