Scudetto, finale clamoroso: il Napoli frena a Parma (0-0), ma l’Inter butta via il sorpasso (2-2 con la Lazio)

Termina la 37^ giornata di Serie A, che ha un peso enorme per la lotta Scudetto. L’Inter si fa riprendere a ridosso del 90′ dalla Lazio dopo essersi portata in vantaggio per 2-1, con Arnautovic che spreca in pieno recupero la palla del possibile 3-2. Dall’altra parte, al Tardini il Napoli sbatte sul Parma, solo 0-0 che però alla fine è un punto d’oro per gli azzurri. In questo modo la squadra di Conte resta a +1 sui rivali, a 90 minuti dal termine.

Inter-Lazio 2-2

A San Siro l’Inter si schiera con i migliori 11, ad esclusione di Pavard che ha recuperato in tempo solo per la panchina e di Lautaro Martinez, ancora alle prese con il recupero in vista della finale di Champions. I nerazzurri controllano il possesso con pazienza, andando vicini al gol con Dimarco. In un primo tempo avaro di grandi chance, la sblocca Bisseck in pieno recupero: sugli sviluppi di un corner, il centrale tedesco risolve una situazione di mischia con un sinistro che sblocca la partita. Nella ripresa ecco il gol del pari della Lazio: tiro di Marusic deviato, deviazione vincente di Pedro che porta il risultato sul pari. Nessun problema per l’Inter, che all’80’ si riporta avanti: cross di Calhanoglu, Dumfries in terzo tempo insacca di testa. A ridosso del 90′, Bisseck la fa grossa: tocco di braccio sul tiro di Castellanos, rigore che Pedro insacca. Clamorosa chance sprecata da Arnautovic al 94′. Finisce così, con una rete ancora di Arnautovic annullata per fuorigioco nel finale.

Parma-Napoli 0-0

A Parma, la partita ha visto il Napoli mantenere il possesso palla, contro un Parma compatto. I gialloblu hanno tentato delle ripartenze, concretizzatesi in due tiri in porta di Bonny, entrambi parati da Meret. Le chance più grosse sono un tiro dal limite di Sohm, respinto da Meret, e un’azione di Anguissa che, dopo un sombrero su Leoni, ha colpito il palo con un tiro di sinistro. La parte finale della prima frazione di gioco si è svolta prevalentemente nella metà campo del Parma, senza che il risultato cambiasse dallo 0-0. Ad inizio ripresa tiro rocambolesco di Politano, deviato, che finisce sulla parte alta della traversa. Al 71′ il Napoli colpisce un incredibile terzo legno: punizione di McTominay che si stampa sulla traversa. Sul finale, check del Var per un possibile rigore su Simeone, che però non viene valutato da penalty.