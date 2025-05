ESCLUSIVA SI Pedullà: “Gasperini può rinunciare a Lookman e Ederson. Le sue richieste”

Aggiornamento di mercato fornito da Alfredo Pedullà: “Gian Piero Gasperini può rinnovare a Bergamo, confermando quanto vi avevamo anticipato lo scorso 2 aprile, ma tanto dipenderà dalle garanzie che avrà sul mercato. L’allenatore vorrebbe tenere i migliori per puntare il prossimo anno allo scudetto, ma la stessa cosa avrebbe fatto con Koopmeiners, non sapendo che l’olandese era stato trattenuto l’estate precedente con la promessa di essere liberato 12 mesi dopo, destinazione Juve. Quindi Gasperini potrebbe avallare le uscite di Ederson (seguito dal Manchester United più di altri) e Lookman, a patto che vengano adeguatamente sostituiti. E in lista ci sono alcuni nomi che avevamo già svelato nell’ultima sessione di mercato: dal sogno Cherki, in uscita dal Lione, al gradimento per Paixao del Feyenoord. E a centrocampo erano già stati fatti tentativi concreti per Frendrup del Genoa e Arne Engels del Celtic. In difesa ci sono già state indicazioni per il riscatto di Kossounou, piacciono sia Ordonez del Brugge che Solet dell’Udinese. Insomma, Gasperini ha aperto ma il mercato sarà fondamentale per le ambizioni sempre più crescenti dell’Atalanta”.