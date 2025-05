ESCLUSIVA SI Super Caprile ritrova il Napoli, l’agente Battistini: “Curiosa coincidenza. Futuro? Domanda per il Cagliari”

Se il Cagliari ha raggiunto la salvezza con una giornata d’anticipo, festeggiata alla grande con la netta vittoria per 3-0 contro il Venezia, molto lo deve alle parate di Caprile, che venerdì sera affronterà proprio il Napoli, nella sfida che deciderà l’assegnazione dello Scudetto. L’agente del giocatore, Graziano Battistini, è intervenuto a Sportitalia per commentare il suo rendimento sopra le righe di questa avventura in rossoblu.

Per molti Caprile è stata la sorpresa da gennaio ad oggi.

“Una piacevole conferma, per me. Ha sempre giocato su certi livelli con grande continuità

Verrà riscattato dal Cagliari?

“Domanda che dovete fare al Presidente del Cagliari, fino ad ora c’era in ballo la stagione e quindi non ne abbiamo parlato, vediamo”.

L’importanza della fiducia di Nicola?

“La fiducia e la stima del mister sono state molto importanti, soprattutto per fa sì che non avesse dubbi quando è arrivato a Cagliari, con la squadra nei bassifondi della classifica”.

Venerdì ritrova di fronte il Napoli e Conte, che ha avuto parole di stima nei suoi confronti.

“Sono quelle coincidenze che il calcio ti regala, curiose più che altro. Con Conte ha sempre avuto un ottimo rapporto, lui è un uomo molto schietto e vero, che sta cercando di raggiungere un traguardo che sarebbe storico e molto, molto importante. Elia da parte sua ha portato a casa un traguardo altrettanto importante per gli obiettivi suoi e del club”.

Al Genoa Leali è stato altrettanto sorprendente.

“E’ stato molto bravo sì, un’altra conferma per me del fatto che parliamo di un portiere di alto livello da tanti anni. Al quale purtroppo, per una serie di vicissitudini, è stato impedito di giocare in massima serie, che meritava da tempo. Ha avuto la forza di non mollare e di aspettare. Appena ha avuto una mezza occasione l’ha colta e non l’ha più mollata. Complimenti, mi ha confermato che è un portiere di grandissimo livello”.